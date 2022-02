Saint-Etienne - Montpellier: les Verts respirent encore après un match renversant

Trois buts de Romain Hamouma, Arnaud Nordin et Wahbi Khazri ont permis à Saint-Etienne de remporter à l'arraché une victoire méritée (3-1) aux dépens de Montpellier, au terme d'un match de la 23e journée de Ligue 1 que les Verts, ultras combatifs, ont totalement dominé.

Et si c’était le début d’une belle histoire, le premier chapitre d’une épopée magique, avec au bout, un maintien inespéré? Si les Stéphanois sont encore en Ligue 1 à l’issue de l’exercice 2021-2022, les joueurs de Pascal Dupraz - combatif puis euphorique depuis son banc, à l'image du peuple vert - se souviendront certainement de ce match face à Montpellier (3-1), qui se sera longtemps refusé à eux. Le coaching inspiré de leur entraîneur, et notamment les entrées en jeu de Romain Hamouma et Arnaud Nordin en fin de match, a permis aux Verts de percer le coffre-fort montpelliérain.

Dans une atmosphère brûlante, l’emblématique capitaine et attaquant de Saint-Etienne Romain Hamouma, écarté des terrains par une vilaine blessure pendant deux mois, a signé son retour de façon magistrale. Le milieu offensif a écrit la première page d’un scénario renversant avec une frappe enroulée qui a nettoyé la lucarne de Bertaud (82e), le dernier rempart d’une forteresse qui fut longtemps imprenable, avant la blessure de Jonas Omlin. Ce dernier a retardé l’échéance jusqu’à sa sortie du terrain, écartant plusieurs balles de but (35e, 37e, 66e) alors que son équipe était dominée.

Sainté n'est plus dernier

Saint-Etienne aurait pu ne pas digérer l’ouverture du score du jeune Wahi, qui a bonifié l’une des seules actions construites du MHSC en première période. Fort de l’expérience de ses recrues, Saint-Etienne a pourtany tenu bon et repris le fil de son match, qu’il avait pris par le bon bout. La réussite des Héraultais a alors pris des allures de braquage à mesure que la domination stéphanoise s’intensifiait. Les joueurs de Montpellier ont fait preuve de solidarité pour essayer de tenir ce résultat malgré les vagues incessantes, mais l’égalisation a signé la fin de leurs espoirs.

L’ASSE n’a cessé de pousser, toujours plus fort, pour arracher ce précieux succès, galvanisé par les encouragements d’un Chaudron incandescent. Et c’est finalement l’insaisissable Nordin qui a forcé la décision dans le temps additionnel. Buteur à la 90e, il s’est mué en passeur pour Wahbi Khazri avec un déboulé sur le côté gauche pour adresser un ballon parfait au Tunisien qui n’avait plus qu’à pousser l’offrande au fond des filets, et ainsi sceller un succès mérité (90e+3). Tout aussi précieux que logique, il permet aux Stéphanois de céder la dernière place du classement à Lorient. Peut-être un premier pas vers le redressement d’une situation catastrophique.