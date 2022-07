Ligue 1: ce que va rapporter la tournée au Japon au PSG

Actuellement en tournée au Japon pour dix jours, les Parisiens vont peaufiner leur préparation sur le plan sportif, mais ce voyage revêt également un enjeu économique pour le club de la capitale.

Les Parisiens ont reçu un accueil triomphal à leur arrivée au Japon samedi. Au-delà de l'aspect sportif (le PSG va disputer trois matchs amicaux en cinq jours), ce voyage en Asie est important d'un point de vue économique pour le club de la capitale. Comme indiqué par le Parisien, et confirmé par RMC Sport, cette tournée estivale au Japon devrait rapporter près de 10 millions d'euros au PSG. Le club estime sa communauté sur place à six millions de fans, le compte Twitter PSG Japan compte 64000 abonnés, tandis que le Fan Club Japan dénombre 1000 likes pour sa page Facebook .

Pour le fan club officiel du PSG au Japon, 80 membres sont inscrits. Il a été demandé aux membres de rédiger une lettre de motivation pour prouver leur passion pour le club. Pour vérifier par exemple qu'il ne s'agit pas uniquement d'un candidat fan de Messi, qui suivait déjà le joueur à Barcelone. Quatre événements ont déjà été organisés par ce groupe.

La tradition asiatique respectée

Malgré deux années perturbées par le Covid, c'ets la troisième fois que le PSG organise une tournée asiatique, après Singapour (2018) et la Chine (2019). Le club de la capitale n'était plus venu au pays du Soleil levant depuis 1995. Lors de ce voyage, les coéquipiers de Kylian Mbappé disputeront trois matchs amicaux. D’abord à Tokyo, face au Kawasaki Frontale, le 20 juillet, puis contre les Urawa Red Diamonds, le 23 juillet, et enfin à Osaka, face au Gamba, le 25 juillet.

Entre chaque match, des opérations commerciales ou médiatiques vont rythmer les journées des champions de France. Ce dimanche, Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi étaient donc sollicités pour participer à une conférence de presse dans une salle comble, avec près de soixante-dix médias réunis. Kazuyoshi Miura, joueur du Suzuka Point Getters et célèbre pour être considéré à 55 ans comme étant le plus vieux footballeur au monde, était également là en tant qu’ambassadeur de cette tournée.