PSG: Galtier en dit plus sur le rôle qu'il compte donner à Neymar

Dans un entretien à L'Equipe ce samedi, Christophe Galtier a insisté sur sa volonté de garder Neymar au PSG. Le nouvel entraîneur parisien a aussi son idée sur le rôle du Brésilien sur le terrain.

Intronisé cette saison en tant qu'entraîneur du PSG, Christophe Galtier compte sur Neymar. Dans un entretien à L'Équipe ce samedi, l'ancien technicien de l'OGC Nice a rappelé qu'il comptait sur le joueur de 30 ans, sous contrat jusqu'en juin 2025: "Je vais m'adapter à l'effectif que j'ai, je le veux le plus fort possible. On doit le réduire, mais je le veux le plus fort possible. Une équipe est toujours plus forte avec des grands joueurs. Et Neymar en est un".

"Je sais où Neymar peut être à l'aise"

En ce qui concerne le positionnement du Brésilien, Christophe Galtier a déjà une idée: "Il va y avoir besoin de rotation. Ce que je souhaite, en ayant un onze évidemment très fort, c'est que ce onze soit au moins aussi fort avec les cinq changements possibles. Dans le domaine offensif, il y aura du temps de jeu pour tout le monde. Je sais où Neymar peut être à l'aise, que ce soit un peu plus haut décroché ou devant deux milieux de terrain, a estimé Galtier. Neymar, à l'image de Leo Messi, ce sont des animateurs, des joueurs qui ont cette capacité à être trouvés entre les ligne et être décisifs."

Mais en répondant à une question sur l'utilisation de Kylian Mbappé, qu'il souhaite "associer à un autre attaquant", le nouvel entraîneur parisien suggère que Neymar et Messi ne seront pas forcément toujours alignés ensemble: "Kylian est quelqu'un qui aime la profondeur, très à l'aise techniquement, capable de jouer entre les lignes. À partir du moment où je souhaite l'associer à un autre attaquant, il faut que ce soit un profil différent. Un point de référence, dans la surface de réparation".