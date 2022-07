PSG: Mbappé, Messi et Neymar lancent la tournée (marketing) au Japon

Le PSG a lancé sa tournée de dix jours au Japon par une conférence de presse ce dimanche en présence de Christophe Galtier, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar. Les stars parisiennes ont joué le jeu entre séquences photos et compliments pour le football japonais.

Trois matchs en cinq jours. C’est ce qui attend les joueurs du PSG à partir de la semaine prochaine. Après avoir battu Quevilly-Rouen vendredi (2-0) en match amical, ils ont pris la direction du Japon pour y affronter des équipes de la J-League (Kawasaki Frontale le 20 juillet à Tokyo, Urawa Red Diamonds le 23 juillet à Saitama, Gamba Osaka le 25 juillet à Osaka) au cours d'une tournée très dense de dix jours. L’un des objectifs de ce déplacement est d’abord de monter en puissance à l’approche du Trophée des champions, programmé à Tel-Aviv le 31 juillet face au FC Nantes, et de retrouver des automatismes à trois semaines du coup d’envoi de la nouvelle saison de Ligue 1. Mais ce voyage n’a évidemment pas qu’une portée sportive. L’aspect marketing est primordial.

Les champions de France doivent s'attendre à jongler entre séances d'entraînement et opérations commerciales avec des partenaires. Depuis sa précédente virée au Japon, en 1995 durant l'ère Canal+, le club de la capitale a pris une dimension mondiale et vise à développer des marchés fructueux. De plus en plus populaire et attractif en Asie, il s’était notamment rendu à Singapour à l’été 2018, puis en Chine l’année suivante. Le "Japan Tour 2022" s’inscrit dans cette logique économique : l'Empire du Soleil Levant représente un business essentiel dans la stratégie de développement de la marque et l’image du PSG. Le club estime sa communauté sur place à six millions de fans, et peut se targuer de rassembler 64.000 abonnés pour le compte Twitter PSG Japan et 1.000 likes pour la page Facebook Fan Club Japan.

Ambiance détendue mais stricte

Comme indiqué par Le Parisien, le groupe Circus Inc., promoteur de l’événement, n’a pas hésité à signer un chèque d’une dizaine de millions d’euros pour organiser cette tournée. En échange, les stars parisiennes doivent bien sûr jouer le jeu. Ce dimanche, Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi étaient donc sollicités pour participer à une conférence de presse dans une salle comble, avec près de soixante-dix médias réunis. Kazuyoshi Miura, joueur du Suzuka Point Getters et célèbre pour être considéré à 55 ans comme étant le plus vieux footballeur au monde, était là en tant qu’ambassadeur de cette tournée. Christophe Galtier était aussi convié. Dans une atmosphère à la fois détendue mais stricte, le nouvel entraîneur du PSG et ses trois attaquants ont d’abord remercié le public japonais pour son accueil.

"Merci de nous accueillir avec autant de chaleur et de considération. Nous sommes heureux d'être ici, nous avons trois matchs de préparation face à des équipes de très bon niveau. On connaît le sérieux du foot japonais à travers le monde. Ces trois matchs vont nous servir à bien nous préparer le Trophée des champions", a glissé Galtier. "C'est un grand plaisir pour nous d'être ici, on a eu un accueil formidable, a renchéri Mbappé, tout sourire. On espère passer dix jours de qualité, en découvrant toutes les beautés du pays." S’en est suivie une sympathique séquence photo avec de jeunes supporters. Avant une pluie de compliments pour le football japonais.

"J'ai eu la chance de voir le Japon lors du Mondial russe en 2018, a ainsi confié Mbappé. Ils pratiquent un foot très technique, ils aiment jouer au foot, repartir de derrière, c'est plaisant à voir. Malheureusement ils n'ont pas eu de chance contre la Belgique (en huitièmes de finale) mais je suis sûr qu'ils vont faire beaucoup mieux au Qatar dans quelques mois." Mêmes louanges du côté de Messi ("C'est une sélection compétitive et forte physiquement") et Neymar ("Ils ont un jeu très rapide, ils courent beaucoup et m’ont déjà impressionné"). Pour une véritable conférence de presse, avec des questions de journalistes, il faudra repasser. Ce n'était pas l'idée du jour.