Ligue 1: ces derniers OL-Monaco qui ont marqué les esprits

L'Olympique Lyonnais (10e) et l'AS Monaco (6e) vont s’affronter ce samedi à 21h dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Un choc souvent synonyme de scores fleuves lors de la dernière décennie.

16 mars 2014 - OL-Monaco 2-3: l’ASM met Lyon hors-jeu

Engagés dans la course au podium, les hommes de Rémi Garde ne doivent pas s’incliner face à l’ASM de Claudio Ranieri, solide deuxième du championnat. La rencontre démarre mal pour les Lyonnais, menés 2-0 après à peine 30 minutes de jeu. Jimmy Briand permet à son équipe de sonner la révolte mais, au retour des vestiaires, Dimitar Berbatov enfonce l’OL. Alexandre Lacazette marque en fin de rencontre pour réduire le score mais le mal est fait et Monaco l’emporte.

On pourrait en rester là si les trois buts du club monégasque n'avaient pas été inscrits avec des joueurs en position de hors-jeu. Les Lyonnais, avec Rémi Garde et Jean-Michel Aulas en tête, sont furieux. Fait exceptionnel, le corps arbitral, dirigé par Freddy Fautrel, ira s’expliquer devant les médias à l'issue de la rencontre pour reconnaître ses erreurs. L’Olympique Lyonnais abandonne ses chances de podium et finit la saison à la cinquième place, à 10 points du troisième.

23 avril 2017 - OL-Monaco 1-2: la dernière victoire de l’ASM en terre lyonnaise

Avant de s’affronter, les deux équipes sont encore engagées en Coupe d’Europe. Lyon se prépare à affronter l’Ajax en demi-finale de Ligue Europa, tandis que la Juventus se dresse devant Monaco dans le dernier carré de la Ligue des champions. S’ils veulent retrouver leur place de leader, les joueurs de Leonardo Jardim sont dans l’obligation de l’emporter face à un OL avec de nombreux absents (Alexandre Lacazette, Nabil Fekir et Rachid Ghezzal).

Emmenés par Kylian Mbappé, les Monégasques dominent largement ce match et ouvrent logiquement le score par l’intermédiaire de Radamel Falcao (36e) sur corner. Lancé par Bernardo Silva juste avant la pause, Kylian Mbappé ajuste Anthony Lopes pour inscrire le but du 2-0. Malgré la réduction de l'écart de Lucas Tousart, les Lyonnais s’inclinent et permettent à l’ASM de reprendre la tête de la Ligue 1. Monaco remportera tous ses matchs suivants et sera sacré champion à l'issue de la saison.

13 octobre 2017 - OL-Monaco 3-2: Fekir crucifie l’ASM

A quelques jours d’affronter Besiktas en Ligue des champions, Leonardo Jardim a décidé de faire tourner avant de se déplacer à Lyon. Falcao et Fabinho sont absents, Djibril Sidibé est quant à lui sur le banc. Les hommes de Bruno Genesio rentrent mieux dans le match et ouvrent le score grâce à Mariano Diaz. Monaco réagit grâce à Rony Lopes, bien lancé, qui remporte son face à face contre Anthony Lopes.

Malgré tout, Lyon continue sa domination et repasse devant suite à un but de Nabil Fekir. Frustré, l’ASM se reprend et, d’une frappe puissante, Adama Traoré trouve la lucarne pour égaliser à 2-2 avant la pause. La seconde mi-temps repart sur les mêmes bases et les deux équipes ont toutes les deux l’opportunité de passer devant. À la 94e minute, l'OL obtient un coup franc aux 25 mètres du but de Danijel Subasic. Nabil Fekir se charge de le frapper et trompe le gardien monégasque à la dernière seconde. Le Groupama Stadium explose.

7 mai 2016 - OL-Monaco 6-1: bataille finale pour une place en Ligue des champions

Après une première partie de saison ratée l’obligeant à limoger son entraîneur Hubert Fournier lors de la trêve hivernale, l’OL remonte peu à peu au classement et se rapproche de la troisième place détenue par Monaco. À deux journées de la fin, les deux équipes se retrouvent pour une finale pour la troisième place. Lyon est quatrième avec 62 points mais avec une différence de buts largement favorable. Une victoire dans ce choc suffit aux Lyonnais pour passer devant les Monégasques.

Dans l’une des plus grosses affluences de son nouveau stade (56 696 personnes), Lyon ne laisse aucune chance à Monaco. En sept minutes, les joueurs de Bruno Genesio mènent 2-0 grâce à Ghezzal et Lacazette. L’ASM est très mal embarqué et les choses ne vont pas s’arranger puisque Lacina Traoré est expulsé pour un deuxième carton jaune. Le club de Jean-Michel Aulas déroule. 4-1 pour Lyon à la mi-temps, les Monégasques rendent les armes et s’inclinent finalement 6-1. L’OL est en Ligue des Champions et Genesio prolonge son contrat pour trois ans.

25 octobre 2020 - OL-Monaco 4-1: l’OL gifle Monaco

Dans un Groupama Stadium à huis clos, l’OL (8e) reçoit Monaco (9e). Dès la 11e minute, les Lyonnais ouvrent le score par l’intermédiaire de Memphis Depay. Les joueurs de Rudi Garcia déroulent, et marquent trois buts en dix minutes. Houssem Aouar transforme un pénalty (41e) et Karl Toko Ekambi s’offre un doublé (34e et 44e). Au retour des vestiaires, les Monégasques obtiennent un penalty suite à une faute de Sinaly Diomandé sur Ruben Aguilar et Wissam Ben Yedder se charge de sauver l’honneur. Suite à cette victoire, les Lyonnais resteront invaincus pendant 11 journées avant de s’incliner contre Metz (0-1).