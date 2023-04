Ligue 1: ces trois tristes records qu'Angers peut encore éviter

La lanterne rouge de Ligue 1 Angers a enfin décroché une victoire, après 21 matches sans gagner. Un succès qui peut lui faire espérer une fin de championnat plus heureuse. Même si le club se sait condamné à la Ligue 2.

Après avoir battu un premier record, celui du nombre de défaites consécutives en Ligue 1 (13), on imaginait les Angevins enchaîner dans la médiocrité. Mais les Noirs et Blancs relèvent la tête depuis la nomination au poste de numéro 1 d’Alexandre Dujeux. Avec quatre points pris en deux matchs face à Nice et Lille, le SCO d’Angers ne battra par exemple pas le record de l’équipe reléguée le plus vite. Un privilège qui restera du côté de Arles-Avignon à la 31ème journée de la saison 2010-2011.

Avec 14 points de retard sur le premier non relégable à huit journées de la fin du championnat, le coach, adjoint de Gérald Baticle en début de saison, sait bien que pour le maintien la mission est impossible. En plus de l’objectif annoncé de retrouver du plaisir et un peu de la célèbre "dalle angevine", le SCO peut aussi tenter en cette fin de saison d’éviter d’être détenteur de trois records, à commencer par celui du plus petit nombre de points obtenus sur une saison complète en Ligue 1.

Le record est de 17, et il est détenu par le RC Lens, qui en 1988-1989 avait achevé la saison avec trois victoires, huit nuls et 27 défaites. Le SCO compte 14 points après 30 journées. Le SCO va également se donner pour objectif de ne pas égaler voire battre le record du plus grand nombre de défaites (28). L’ESTAC a réussi cette performance lors de la saison 1960-1961. Angers a pour l’instant enregistré 22 revers cette saison, et il reste huit matches d’ici la fin du championnat en Ligue 1.

Avec un nul et une victoire contre deux adversaires de grande valeur (Nice et Lille), Angers a retrouvé des couleurs à domicile. Cette nouvelle dynamique peut lui faire espérer une amélioration de son bilan dans son stade, histoire de ne pas égaler le pire bilan à domicile de Dijon en 2020-2021. Las, Angers doit encore affronter le PSG, Monaco et Troyes, et n’affiche pour l’instant que six petits points décrochés sur sa propre pelouse. Elle devra en prendre au moins quatre et réaliser au moins un exploit sur ces trois derniers matches. Mission impossible ? Réponse le 27 mai.

