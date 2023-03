Angers: Dujeux pressenti sur le banc jusqu'à la fin de saison pour préparer la descente en Ligue 2

Alexandre Dujeux, entraîneur adjoint depuis près de deux ans à Angers, devrait assurer l'intérim sur le banc jusqu'à la fin de la saison, a annoncé ce dimanche Saïd Chabane, le président du SCO, dernier de Ligue 1.

"Je ne pense pas que demain ça sera un autre coach. Les conditions ne sont pas réunies pour faire venir un coach aujourd'hui". Selon les explications de son président Saïd Chabane sur Prime Vidéo ce dimanche en marge de la défaite contre Toulouse en Ligue 1 (0-2), Angers devrait terminer la saison avec Alexandre Dujeux, entraîneur intérimaire depuis la mise en retrait d'Abdel Bouhazama à la suite de propos sexistes.

Propulsé coach après avoir été adjoint au SCO depuis deux ans, Dujeux n'avait jamais entraîné une équipe première, à l'exeption d'une courte aventure à Tours, déjà en tant qu'intérimaire (13 matchs de Ligue 2 entre octobre 2014 et janvier 2015). Le coach de 47 ans avait ensuite passé six ans à l'AC Ajaccio, dans un rôle d'adjoint.

"Faire venir un nouveau coach, ça ne serait pas un cadeau, ni pour lui ni pour l'avenir"

Pour le président Chabane, même s'il est possible de "choisir aujourd'hui" le prochain entraîneur, "le faire arriver aujourd'hui ça ne serait pas un cadeau ni pour lui ni pour l'avenir". Interrogé sur cette possible prolongation de l'intérim, l'intéressé a répondu: "On aura le temps d'en parler, j'attends de discuter avec lui (Chabane), là on est en train de digérer" la nouvelle défaite.

Il s'agit du 21e revers en 27 matchs de championnat (2 victoires et 4 nuls) pour Angers cette saison, qui égale ainsi le pire total de son histoire sur une saison entière (21 défaites en 1993-1994). Et il reste encore 11 matchs... "Il y a eu plus d'allant, mais on prend deux buts qui me semblent évitables. Et on a des situations qu'on ne met pas", a résumé Dujeux.

"Si on veut bien démarrer en Ligue 2, il faut que les garçons soient prêts"

Alors que le match a été perturbé par des sifflets, des slogans hostiles et des jets de fumigènes sur la pelouse, l'entraîneur par intérim a fait part de sa "tristesse". "On s'y attendait un peu. On les comprend et on est triste aussi. Mais on doit le manifester par des actes, par des résultats. L'idée c'était d'être dans une bulle, de ne pas se laisser perturber par les événements. Mais j'espère que c'est derrière nous, que ça va s'apaiser dans les prochaines semaines", a-t-il ajouté.



"L'objectif maintenant, c'est de donner une bonne image et de concerner les jeunes, parce que le SCO a un avenir. Si on veut bien démarrer en Ligue 2, il faut que les garçons soient prêts, qu'ils aient du temps de jeu", a-t-il fait valoir, bien conscient que le maintien relève à présent du miracle.