Ligue 1: Chapron reconnaît avoir "accordé des buts litigieux" juste pour "la beauté du geste" (avec un exemple sur l'OM)

Tony Chapron a fait une révélation étonnante lors d’une intervention dans le Late Football Club, lundi sur Canal +. L’ancien arbitre de Ligue 1, à la retraite depuis quatre ans, a reconnu avoir validé des buts litigieux durant sa carrière en raison de leur esthétisme.

Il a répondu avec une grande sincérité. Quitte à faire grincer quelques dents. Tony Chapron a fait une révélation étonnante lors d’une intervention dans l’émission "Late Football Club", diffusée lundi sur Canal +. Dans le cadre d’un débat sur la validité du but de Dimitri Payet lors d’OM-PAOK, la semaine passée en quart de finale aller de l'Europa Conference League (2-1), une question sur sa carrière lui a été posée: "Avez-vous accordé des buts litigieux juste pour la beauté du geste?" Et l’ancien arbitre de 49 ans ne s’est pas défilé.

"Oui, parce qu’on est des humains et qu’on aime le foot, a-t-il répondu avec le sourire. Quand vous voyez un superbe but et que vous vous dites: ‘Il y a peut-être une petite faute’, le geste est tellement beau que vous le validez. Ça changera quoi à l’histoire?" Pour le club qui encaisse le but, ça change sans doute pas mal de choses. Mais M. Chapron, qui a rangé son sifflet en janvier 2018, assume ses propos.

La reprise acrobatique d’Ocampos lors d’OM-Troyes

"Moi, ce qui m’intéresse quand je vais au stade, c’est de voir des buts extraordinaires. Je suis le premier supporter du foot (…) N’oubliez pas que les arbitres sont d’abord des passionnés de foot. Et de temps à autre, bah oui, vous êtes subjugué par le geste d’un joueur." L’ex-officiel, qui a dirigé 433 matchs professionnels (dont 216 en Ligue 1 et 5 en Ligue des champions), cite même un exemple concret.

En août 2015, il a validé un but spectaculaire de Lucas Ocampos lors d’une large victoire de l’OM face à Troyes au Vélodrome (6-0). Sauf qu’en effectuant sa reprise acrobatique, le milieu offensif argentin a placé son pied tout près de la tête d’un adversaire. "Là, vous vous dites: ‘Oui, c’est dangereux, mais c’est tellement beau. Allez, on le valide’", se souvient Chapron, qui a exercé avant l’apparition du VAR. Un outil nettement moins compatible avec les appréciations personnels d’un arbitre.