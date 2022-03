OL-Lille: Chapron enterre Lesage après la polémique du but refusé à Paqueta

L’ex-arbitre international, désormais consultant pour Canal+, Tony Chapron n’a pas été tendre avec Mikaël Lesage, pointé du doigt pour son intervention dans l'annulation du but de Lucas Paqueta à la fin du match Lyon-Lille, dimanche soir.

Mikaël Lesage traverse une période pour le moins compliquée. En difficulté à Nantes, lors du match qui opposait les Canaris au Paris Saint-Germain, l’arbitre avait subi le courroux des Parisiens lui reprochant plusieurs décisions plus que litigieuses. Cette semaine, il est encore sous le feu des critiques pour son rôle dans l’annulation du but lyonnais de Lucas Paqueta en fin de match face à Lille, dont Pascal Garibian, le patron des arbitres, a lui-même reconnu qu’il était tout à fait valable. Ce but aurait pu permettre aux Lyonnais d’arracher l’égalisation, voire d’aller chercher la victoire, alors qu’ils dominaient outrageusement les Lillois.

Chapron: "Il m'étonnerait fort que Mikaël Lesage soit encore arbitre de Ligue 1 l'année prochaine"

"C’est une erreur de casting me semble-t-il, on ne remet pas un arbitre qui traverse une période compliquée sur un match important de 21h", a estimé Tony Chapron sur Canal+. Pour l’ancien arbitre international, la direction de l’arbitrage a commis une faute. Alors qu’il avait immédiatement validé le but, l’arbitre principal de la rencontre Lyon-Lille, Clément Turpin a été sommé de revoir les images par l’assistance vidéo. "Je ne comprends pas pourquoi on l’a envoyé voir les images", a déclaré Tony Chapron, qui rend Mikaël Lesage, responsable de la suite, car "c’est lui qui a choisi les images".

Autrement dit, il a orienté la décision de Clément Turpin. "Parce que c’est l’angle qu’il retient", a souligné Tony Chapron, alors qu’il a à sa disposition "tous les angles de caméra". Comment l’expliquer ? Pour Tony Chapron, il y a deux options: soit il a orienté son collègue, soit il n’a pas eu le temps de lui proposer un autre angle, "ce qui est possible puisque Clément Turpin a pris sa décision vite". Tony Chapron ne donne pas cher de la peau de son ancien collègue: "Je vais vous donner une petite indication mais il m'étonnerait fort que Mikaël Lesage soit encore arbitre de Ligue 1 l’année prochaine."