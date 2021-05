Ligue 1: les conditions pour que Lille soit champion de France dimanche

Après le nul du PSG à Rennes (1-1), Lille compte trois points d’avance sur le club parisien à deux journées de la fin de la saison de Ligue 1. L’équipe de Christophe Galtier peut être sacrée championne de France dès dimanche prochain.

Ce n’est jamais arrivé. Il faut bien des premières à tout, certes, mais le LOSC est dans une situation idéale à deux journées de la fin de la Ligue 1. Aucune équipe n’a remonté trois points de retard sur le leader alors qu’ils n’en restaient que six en jeu, rappelle Opta ce dimanche soir après le nul du PSG à Rennes (1-1). Les Lillois peuvent donc sérieusement envisager de décrocher leur 4e titre de champion de France, après 1946, 1954 et 2011. Et une première occasion de déboucher le champagne pourrait même se présenter dès dimanche.

Lors du multiplex de la 37e journée (tous les matchs à 21h), les joueurs de Christophe Galtier accueilleront Saint-Etienne (11e). Des Verts qui vont beaucoup mieux, avec quatre victoires sur les six dernières journées, et qui ont assuré leur maintien. Dans le même temps, le PSG accueillera Reims (13e), plutôt en roue libre (aucune victoire sur les six derniers matchs). Si le LOSC s’impose et que Paris ne l’imite pas, alors le trophée reviendra dans le Nord.

Un nul peut suffire au LOSC

Un autre scénario peut sacrer les Lillois. En cas de match nul du LOSC face à Saint-Etienne et de défaite du PSG face à Reims, et si Monaco (3e) ne gagne pas face à Rennes, le titre sera mathématiquement assuré. Mais Christophe Galtier rappellera sans doute toute la semaine à ses joueurs que rien n’est encore joué, malgré les apparences. Imaginons par exemple une défaite surprise du LOSC face à Saint-Etienne, ainsi que des victoires du PSG, de Monaco et de l’OL sur cette 37e journée. Se tenant tous en trois points (Paris serait leader à la différence de buts), les quatre premiers de Ligue 1 se disputeraient alors le titre sur la dernière journée. Une pure folie…

Le classement de Ligue 1 après la 36e journée

1- Lille : 79 points (+40)

2- PSG : 76 points (+52)

3- Monaco : 74 points (+33)

4- OL : 73 points (+36)

(…)

37e journée (16 mai, 21h)

Lille – Saint-Etienne

PSG – Reims

Monaco – Rennes

Nîmes – OL

>> LILLE CHAMPION S’IL…

- gagne face à Saint-Etienne et le PSG ne gagne pas face à Reims

- fait match nul face à Saint-Etienne, le PSG perd face à Reims, Monaco ne gagne pas face à Rennes

38e journée (23 mai, 21h)

Angers – Lille

Brest – PSG

Lens – Monaco

OL – Nice