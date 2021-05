Ligue 1: Da Silva suspendu trois matchs, Sampaoli manquera la dernière de la saison avec l'OM

La Commission de discipline de la LFP a infligé plusieurs sanctions aux acteurs de Ligue 1 ce jeudi. Damien Da Silva a été sévèrement jugé, tout comme les deux dirigeants du LOSC, Olivier Létang et Sylvain Armand.

Réunie jeudi, la Commission de discipline de la Ligue de football professionnelle (LFP) avait du pain sur la planche. Et de nombreux cas à évaluer. Le premier menait à Damien Da Silva, coupable d’un très vilain tacle sur la cheville de Fodé Ballo-Touré et exclu lors de Monaco-Rennes (2-1, 37e journée de Ligue 1). Un geste très dangereux au vu des images, et qui a été lourdement sanctionné: le défenseur de 33 ans a écopé de trois matches fermes, ce qui le privera de la dernière rencontre avec le Stade Rennais.

Et probablement d’adieu sur le terrain avec le club breton, puisque Da Silva devrait vraisemblablement rejoindre l’OL au cours du mercato estival. Ce dernier pourrait donc manquer les deux premières rencontres avec sa probable nouvelle équipe.

Sampaoli en tribune lors de Marseille-Metz

Anciens Rennais, Olivier Létang et Sylvain Armand étaient également en attente des résultats de la Commission de la LFP. Le président et le coordinateur sportif du LOSC s’en était en effet pris au quatrième arbitre à la mi-temps de de Lille-Nice (2-0, 35e journée), après un tacle dangereux de Jordan Lotomba sur Jonathan Bamba. Les deux hommes ont écopé de la même sentence: "trois matchs de suspension dont deux matchs avec sursis, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles". Une sanction qui prendra effet le 25 mai à minuit, soit pour le début de la saison prochaine.

Autre décision notable opérée par la Commission, un match de suspension pour Jorge Sampaoli, expulsé pour s’être emporté auprès du corps arbitral lors d’OM-Angers (3-2, 37e journée). Le volcanique entraîneur marseillais ne sera donc pas sur son banc pour guider son équipe lors du dernier match de la saison de Marseille à Metz, dimanche.