Ligue 1: de nouveaux cas positifs au Covid-19 à Bordeaux

À la veille de la réception de Lille en Ligue 1, L'Equipe annonce que les Girondins de Bordeaux comptent trois nouveaux cas positifs au Covid-19, après les deux recensés le week-end dernier: Gregersen, Sissokho et Mara. D'autres tests ont été réalisés ce mardi matin.

Selon L'Equipe, les Girondins de Bordeaux comptent trois nouveaux joueurs positifs au Covid : Stian Gregersen, Issouf Sissokho et Sékou Mara. Les deux derniers avaient pris part aux 32emes de finale de Coupe de France contre les Jumeaux Mzouasia (10-0).

En attente de confirmation des tests PCR

Le week-end dernier, Remi Oudin et Dilane Bakwa avaient été testés positifs avant la rencontre de Coupe de France. Tous les deux vaccinés et asymptomatiques, ils avaient été placés à l'isolement. Les cinq joueurs manqueront la réception de Lille, mercredi (21 heures). Le FCGB comportera également plusieurs joueurs absents pour cause de blessure : Laurent Koscielny, Gideon Mensah, Paul Baysse et Mehdi Zerkane. Après sa blessure aux ischios-jambiers, Jean Onana est toujours incertain. La rencontre est pour l'instant maintenue. Le règlement de la LFP, une rencontre peut être reportée si un club ne peut compter vingt joueurs (dont un gardien) sur les 30 enregistrés auprès de la Ligue.

En conférence de presse d'après-match, le technicien bordelais Vladimir Petkovic avait prévenu que le club effectuerait de nouveaux tests après les deux cas de Remi Oudin et Dilane Bakwa : "Evidemment, ce n’est pas quelque chose de sympa et de beau. C’est quelque chose avec laquelle il faut vivre… On va se faire tester la semaine prochaine, mardi et mercredi, et j’espère que ces deux joueurs seront les seuls atteints par la Covid."

D'autres tests ont été effectués ce mardi matin, et le club bordelais est actuellement dans l'attente des résultats. Les Girondins de Bordeaux n'ont pas encore communiqué sur les tests positifs de ces trois joueurs.