Ligue 1: déjà un gros coup dur pour Reims, qui perd Zeneli pour plusieurs mois

Le Stade de Reims annonce ce samedi que son attaquant de 26 ans Arbër Zeneli souffre d’une rupture des ligaments croisés. Il manquera donc la majeure partie de la saison.

Auteur d’une belle préparation estivale, Arbër Zeneli, buteur notamment contre l’AJ Auxerre en match amical, voit déjà sa saison compromise. L’attaquant a passé des examens complémentaires concernant son genou, qui ont révélé une rupture des ligaments croisés.

Zeneli, qui a disputé 44 matchs de Ligue 1 pour quatre buts marqués, manquera donc la majeure partie de cette saison 2021-2022. Sur son compte twitter, le club apporte son soutien à son joueur, sous contrat jusqu’en juin 2023.

Une préparation encourageante

Les hommes d’Oscar Garcia, nouvel entraineur du Stade de Reims, ont réalisé une préparation encourageante avec quatre victoires contre l’AJ Auxerre (4-1), le Paris FC et Valenciennes sur le score de 1-0 et contre Chambly (2-0), pour deux défaites contre le RC Lens et les Allemands d’Hoffenheim.



Le club rémois se déplacera le 8 août prochain sur la pelouse de l’OGC Nice, pour la première journée du championnat de France de Ligue 1.