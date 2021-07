Nice: les recrues débutent face au Milan de Giroud et Maignan

Justin Kluivert, Pablo Rosario et Mario Lemina vont faire leurs premiers pas sous le maillot niçois ce samedi, lors d'un match de gala face à l'AC Milan (20h30). Les Français Olivier Giroud, Mike Maignan et Théo Hernandez figurent dans le groupe des Rossoneri.

L'Allianz Riviera va à nouveau accueillir du public ce samedi soir à Nice, pour le match amical face à l'AC Milan (20h30). 9.000 abonnés pourront enfin retrouver les travées de leur antre, délaissé par contrainte la saison dernière. À ces derniers, s'ajouteront 3.000 invités, des soignants et associations soutenues par le Fonds de dotation du club. Des privilégiés prêts à découvrir les recrues azuréennes.

Si Jean-Clair Todibo portait déjà les couleurs du Gym la saison dernière, les Néerlandais Justin Kluivert et Pablo Rosario feront connaissance avec la pelouse de l'Allianz, de même que l'ex-Marseillais Mario Lemina. Comme annoncé par RMC Sport vendredi, Calvin Stengs, arrivé pour environ 15 millions d'euros en provenance d'Alkmaar, ne prendra pas part à la rencontre. Il a été touché à la cuisse jeudi dernier lors de la séance d'entraînement. Kasper Dolberg, de retour de congés mercredi, est également absent.

Dernier match de préparation avant la reprise

Face à Milan, qualifié pour la prochaine Ligue des champions, le nouvel entraîneur du Gym Christophe Galtier devrait aligner un onze proche de celui qui démarrera la saison de Ligue 1 dimanche contre Reims (15h). C'est surtout une nouvelle occasion de se jauger après des matchs de pré-saison délicats, loin des attentes de l'ex-coach lillois.

Une seule victoire face au Dynamo Kiev, un nul contre Rodez et trois revers face à Bastia, Lausanne et l'Union Berlin: un bilan qui laisse perplexe le technicien azuréen, déjà agacé par un manque de concentration, d'investissement et d'expérience. Les milieux Mario Lemina et Pablo Rosario ont été recrutés dans ce sens et devraient apporter plus de stabilité à ce jeune effectif de l'OGC Nice.

Première pour Giroud et Maignan

Dans le camp italien, Isamël Bennacer est absent après avoir été détecté positif à la Covid. L'ex-Monégasque Fodé Ballo-Touré est du déplacement, mais surtout, trois Français figurent dans le groupe: Théo Hernandez, Olivier Giroud et Mike Maignan. L'ex-attaquant de Chelsea et l'ex-portier du LOSC disputeront leur tout premier match amical avec le club transalpin.

L'occasion pour Mike Maignan de retrouver son ancien coach, avec lequel il a partagé le dernier sacre de champion de France "J'ai bien été accueilli, j'ai tout de suite ressenti le côté travailleur et professionnel même si je savais à quoi m'attendre. C'est un club qui a une grande histoire, a expliqué l'international français lors de sa conférence de présentation. Gigio Donnarumma (parti au PSG, ndlr) est un grand gardien, il a fait le travail qu'il avait à faire. Maintenant, je suis ici pour écrire ma propre histoire." Nice et Ineos aimeraient aussi enfin lancer la leur.

La compo probable de l'OGC Nice:

Benitez - Lotomba, Dante, Todibo, Atal - Kamara, Lemina, Rosario, Kluivert - Gouiri, Ndoye

Le groupe de l'AC Milan:

Maignan, Tatarusanu - Tomori, Calabria, Romagnoli, T.Henrnandez, Ballo-Touré, Caldara, Conti, Gabbia - Di Gesu, Krunic, Tonali, Pobega, Saelemaekers, Robotti - Rebic, Leao, Diaz, Giroud, Castillejo, Maldini.