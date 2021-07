Mercato: pourquoi Reims est en colère contre Lille à propos de Rajkovic

En quête d’un remplaçant à Mike Maignan au poste de gardien de but, le LOSC a ciblé le portier de Reims Predrag Rajkovic. Mais si Lille a bien fait une offre, le club champenois l'a repoussée et n’a non plus pas aimé les manœuvres des dirigeants nordistes. Ils envisagent de saisir la Fifa.

La recherche d’un gardien de but pour remplacer Mike Maignan, parti à l’AC Milan, n’est pas aisée du côté du LOSC. Les Lillois, qui souhaitent se montrer patients sur le marché, ont ouvert plusieurs pistes. L’une d’elles mène à Predrag Rajkovic. Agé de 25 ans, l’international serbe (19 sélections) évolue en Ligue 1, à Reims, depuis 2019.

Comme indiqué par L’Equipe ce samedi, le LOSC a transmis une première offre au club champenois, de prêt non payant, et sans option d’achat, pour le portier serbe avec en échange, le prêt de Leo Jardim, actuel numéro 1.

Reims prêt à saisir la Fifa

Cette proposition a été refusée par le Stade de Reims. Les dirigeants rémois n’ont d’ailleurs pas apprécié que Rajkovic soit contacté directement par leurs homologues nordistes. Ils souhaitent saisir la Fifa.

En attendant de voir comment évolue ce dossier, c'est Leo Jardim qui devrait être dans les buts lillois face au PSG lors du Trophée des champions dimanche soir à Tel Aviv. Lille débutera sa saison de Ligue 1 dimanche prochain sur la pelouse du FC Metz.