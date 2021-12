Troyes: Rami raconte comment il a failli être le Bachelor américain

Adil Rami, aujourd’hui défenseur central à Troyes, aurait pu stopper sa carrière de joueur pour la télévision américaine. La célèbre émission du ‘Bachelor’ voulait en effet faire de lui le candidat, comme il l’a indiqué dans le programme ‘Le QG’.

Il n’y a qu’un pas entre le rêve américain et le stade de l’Aube. La carrière d’Adil Rami aurait pu prendre un tournant complètement inattendu avant que le défenseur central ne choisisse de se relancer à l’ESTAC. Invité de l’émission 'Le QG', il a raconté avoir été contacté et même fortement intéressé par ‘Le Bachelor’, célèbre show américain de séduction.

"Je commence à paniquer, mon anglais n'est pas parfait"

"En décembre, je me demandais si je n’allais pas arrêter le football", révèle-t-il sans indiquer l’année concernée, même s’il s’agit probablement de 2020. "Le mec m’appelle il me dit ‘j'ai un truc à te proposer’. Il ne me dit pas quoi", poursuit-il. Le lendemain, le champion du monde s’entretient donc avec l’homme en question. "Brun ténébreux, lumières, dents blanches", sourit-il avant de décrire son échange.

"Je vois du monde. On me dit: tu as été choisi, on aimerait le faire avec toi. On est en train de faire un casting pour le Bachelor américain, explique l’ancien compagnon de Pamela Anderson, pas toute de suite convaincu par l’offre. Je commence à paniquer, je me dis que mon anglais n’est pas parfait". Mais son interlocuteur a rapidement chassé ses doutes: "tu as le temps de prendre des cours d’anglais, on va te mettre un faux nom quand tu vas rencontrer les filles en Facetime".

"Ils te demandent une tranche d'âge. J'ai dit 18-80"

L’ancien Marseillais se montre alors partant pour l’aventure: "Après on a refait un (entretien) avec un autre casteur. Il me dit ‘c’est bon’. J’ai dit ‘ok, je suis chaud’". Auparavant, il a toutefois dû donner ses critères de sélection, sachant que le concept consiste à trouver une prétendante au candidat. "Tu dois choisir, ils te demandent une tranche d’âge. J’ai dit 18-80", a-t-il lâché dans un éclat de rires général.

"J’allais venir pour m’investir aux Etats-Unis pour vivre un ‘American Dream’, détaille-t-il. J’allais dire aux filles que je suis mécanicien, qu’il faut que je trouve une femme bien, patati, patata… À la fin, ils allaient montrer qui j’étais". Mais si le joueur semblait intéressé, il a finalement été dissuadé par sa sœur. "Elle m’a dit: "je sais que tu veux le faire mais on ne va pas faire ça’. Je voulais m’amuser".

À bientôt 36 ans, Adil Rami est sous contrat jusqu’en juin prochain avec Troyes. Il a disputé sept matchs depuis le début de saison. Après un passage d’une saison à Boavista qui est venu suivre des expériences douloureuses à Fenerbahce et Sochi, le champion du monde semble plus que jamais tourné vers le football, même s’il ne reste jamais bien loin du monde médiatique.