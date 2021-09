Ligue 1: derby spectaculaire mais pas de vainqueur entre Nice et Monaco

A domicile, Nice a raté l'occasion de monter provisoirement sur le podium en concédant le nul face son rival Monaco (2-2), ce dimanche, dans un derby disputé à huis clos à l'occasion de la sixième journée de Ligue 1.

Derby fou à l’Allianz Riviera. Même sans public. D’abord mené, puis devant au score, l’OGC Nice a finalement dû se contenter d’un match nul ce dimanche face à son rival monégasque (2-2), dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1. Ce résultat permet tout de même aux Aiglons, toujours invaincus cette saison, de grimper provisoirement à la quatrième place au classement, avec un match au moins au compteur. Monaco, qui espérait enchaîner après sa victoire cette semaine en Ligue Europa, est 12e, à cinq points de son adversaire du jour.

>> Revivez Nice-Monaco (2-2)

Une histoire de penalties

Face à des Niçois endormis et une nouvelle fois privés de soutien à domicile, le match se jouant à huis clos après les incidents survenus face à Marseille fin août, les joueurs de Niko Kovac ont bien démarré. Avec la volonté de ne surtout pas subir le jeu adverse. Pas bousculés, ils ont pu prendre confiance et assez logiquement ouvrir le score en fin de première période. Aleksandr Golovin est devenu le premier joueur à battre Walter Benitez cette saison, en coupant un bon centre de Gelson Martins (39e). Mais Nice, qui avait déjà été gêné par Nantes le week-end dernier, s’est décidé à changer de visage au retour des vestiaires. En mettant bien plus d’intensité, plus d’envie.

Un changement d’attitude qui s’est concrétisé au tableau d’affichage avec deux buts signés Andy Delort (52e) et Hicham Boudaoui (73e). Mais Monaco n’a pas lâché. Et a pu compter sur un brin de réussite. D’abord en obtenant un penalty converti par Wissam Ben Yedder pour une faute largement évitable de la recrue néerlandais Calvin Stengs sur Caio Henrique (77e). Puis en voyant Gouiri expédier le ballon dans les tribunes vides sur un penalty concédé par Benoît Badiashile pour une main dans la surface (82e). Résultat : un score assez logique.

Delort encore décisif

Il y a les joueurs qui ont besoin d’un certain temps d’adaptation quand ils rejoignent un nouveau club. Et ceux qui digèrent tout de suite leur transfert. Delort fait assurément partie de la deuxième catégorie. A la Beaujoire, il avait signé une passe décisive pour Gouiri seulement deux minutes après son entrée en jeu. Les rôles se sont cette fois-ci inversés. C’est lui qui a surgi dans la défense monégasque pour ajuster Alexander Nübel d’une tête croisée, à la réception d’un centre de Gouiri. Il s’est ensuite montré altruiste en trouvant Boudaoui dans la surface pour le deuxième but niçois. De quoi redonner le sourire à Christophe Galtier, qui a perdu Kasper Dolberg sur blessure dès la 15e. Le Danois, qui s’est visiblement fait mal à un genou sur un contact anodin avec Axel Disasi, avait été préféré à Delort au coup d’envoi.