Nice: le coup de pression de Fournier à Galtier pour qu'il signe

Le directeur du football de l'OGC Nice Julien Fournier a reconnu dans Nice-Matin avoir dévoilé la liste des entraîneurs concurrents à Christophe Galtier, pour qu'il accélère son arrivée sur la Côte d'Azur.

Le petit coup de pression pour conclure l'affaire. Julien Fournier, directeur du football à l’OGC Nice, s’est confié à Nice-Matin sur le recrutement de Christophe Galtier avant le derby contre Monaco dimanche (13h). Il avoue avoir mis la pression sur l’ancien entraîneur de Lille afin qu’il signe le plus rapidement possible à Nice: "A un moment, je lui ai dit : "Christophe, il faut qu’on se décide." Il voulait encore un peu de temps mais je lui ai dévoilé le nom de celui qui était en balance avec lui, avec preuves à l’appui. Il n’y croyait pas. Il m’a donné sa réponse le lendemain matin : "Ok, on y va.""

"Très peu de gens" étaient au courant du deal avec Christophe Galtier selon le dirigeant niçois. S’il ne tient pas à dévoiler à quel moment cet accord a été conclu, il précise que l’OGC Nice a visé "trois entraîneurs de haut niveau, dont Christophe (Galtier)". Il reconnaît que l’un de ces deux autres entraîneurs visés, il y avait Peter Bosz, futur entraîneur de l’Olympique Lyonnais, mais pas Lucien Favre. "Ce n’est ce dont on avait besoin à ce moment précis" ajoute-t-il.

Fournier: "Christophe a son caractère, il dit les choses"

Annoncé officiellement sur la Côte d’Azur le 28 juin 2021, Christophe Galtier connaissait déjà très bien celui qui a tout fait pour le ramener, Julien Fournier. "On se connait depuis quinze ans, rappelle-t-il au quotidien niçois. Il y a des moments où l’on rigole comme des potes, où l’on se branche. Parfois, il s’autorise à me rentrer dedans. Mais je n’ai aucune gêne à le faire également. Le jour où l’un de nous se vexe, ça sentira la fin."

Devenu entraîneur de Nice, Galtier avait lui aussi mis la pression sur ses dirigeants afin d’obtenir des renforts. Des souhaits finalement exaucés en toute fin de mercato avec notamment l’arrivée d’Andy Delort. Et le directeur du football de l’OGC Nice n’est pas rancunier : "Il est dans son rôle. (…) Christophe a son caractère, il dit les choses. Il faut se mettre à sa place, il arrive de Lille, le club champion de France."

Nice, en quête du podium après sa rétrogradation suite aux affrontements lors de Nice-OM, affrontera Monaco ce dimanche à 13h à l'Allianz Rivera.