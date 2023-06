Ligue 1: duel Auxerre-Nantes pour le maintien, course à l’Europe… les enjeux de la 38e journée

Ce samedi, a lieu la dernière journée de Ligue 1. Si le PSG est déjà champion, et que Lens a assuré sa qualification en Ligue des champions, de nombreuses formations jouent gros. Notamment Nantes et Auxerre qui se battent pour le maintien. Tandis que Lille, Rennes, Monaco et dans une moindre mesure Lyon se battent pour une place européenne.

La saison de Ligue 1 fut longue et très animée, mais le suspense est présent jusqu’à la fin avec la 38e journée qui se dispute samedi en multiplex à partir de 21h. La course à l’Europe est très disputée. Avec 66 points, le 4e Lille est bien positionné pour décrocher une place en Ligue Europa. Mais les Lillois ont seulement un point d’avance sur Rennes (5e, 65 points) et Monaco (6e, 65 points), et peuvent encore tout perdre. Si les Nordistes perdent ou concèdent le nul contre Troyes, et que les Rennais et les Monégasques gagnent contre Brest et Toulouse, les hommes de Paulo Fonseca tomberont à la 6e place (celle-ci n’est pas qualificative, sauf si Toulouse est interdit de Coupe d’Europe).

7e, Lyon a encore une infime chance d’arracher une place européenne. Avec trois unités de retard sur Monaco et Rennes, les Gones doivent gagner contre Nice, et espérer des revers des actuels 5e et 6e. Mais aussi, avoir une meilleure différence de but. Chose quasiment impossible: les Lyonnais sont à +20, tandis que les Bretons sont à +29.

En bas, Angers et Troyes sont assurés de descendre en Ligue 2, mais Nantes (17e, 33 points) et Auxerre (16e, 35 points) peuvent encore espérer se maintenir. Opposés à Lens, les Auxerrois sont obligés de gagner pour se maintenir. Les Canaris sont obligés de gagner contre Angers, et d’espérer un nul ou un revers du 16e. Si les deux équipes finissent à égalité, c'est Nantes (-19) qui sera maintenu, grâce à une meilleure différence de but qu'Auxerre (-26).

· Le classement de la course à l’Europe

4e - Lille, 66 pts, +21 (se déplace à Troyes)

5e - Rennes, 65 pts, +29 (se déplace à Brest)

6e - Monaco, 65 pts, +13 (reçoit Toulouse)

7e - Lyon, 62 pts, +20 (se déplace à Nice)

· Nantes maintenu si...

► Si Nantes bat Angers et que Auxerre perd

► Si Nantes bat Angers et que Auxerre fait nul (la différence de buts profite à Nantes)

· Auxerre maintenu si...

► Si Auxerre bat Lens, peu importe le résultat de Nantes

► Si Nantes perd ou fait nul contre Angers, peu importe le résultat d'Auxerre