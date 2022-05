Ligue 1: Nice va rendre hommage à Sala dans son stade, Clermont aussi

Après les chants injurieux entonné par les supporters niçois à l'encontre d'Emiliano Sala, l'OGC Nice, Clermont et des supporters d'autres clubs font savoir qu'ils rendront hommage au buteur argentin disparu en 2019.

Après l'affront, les hommages. 48 heures après les chants injurieux prononcés par les ultras niçois à l'encontre d'Emiliano Sala, l'OGC Nice fait savoir qu'un hommage sera rendu à l'Argentin disparu en mer en 2019, "de la manière la plus vibrante qui soit", à la 9e minute lors de la réception de Lille, à l'Allianz Riviera samedi (21 heures), pour le compte de la 37e journée de Ligue 1.

Ce jeudi, Christian Estrosi, le maire de la ville, avait également une autre idée en tête. "Je propose qu’à la 9e minute du match face à Lille ce samedi à l'Allianz Riviera, le portrait d’Emiliano Sala soit affiché sur les écrans du stade et que des applaudissements soient lancés", avait indiqué l'élu niçois sur Twitter. En conférence de presse, Christophe Galtier s'est également montré favorable à un hommage.

Des supporters d'autres clubs y pensent

Outre le Gym, Clermont a également invité ses supporters à observer une minute d'appludissement en l'honneur d'Emiliano Sala à la 9e minute du match contre l’OL "en mémoire à son numéro de joueur au FC Nantes”. Peu avant cette résolution, le CF63 avait fait part de “sa solidarité envers la famille d'Emiliano Sala et le peuple nantais après les chants ignobles d'une partie des supporters niçois, qui font honte à leurs auteurs."

Sur les réseaux sociaux, des appels officieux se multiplient pour honorer la mémoire du buteur argentin lors des rencontres du week-end en Ligue 1, notamment à Lyon et Bordeaux.

Si Clermont a été le premier club extérieur à l’affaire à rendre hommage à Sala après cet incident, des joueurs n’ont pas hésité à prendre la parole pour souligner leur dégoût. C’est le cas de Valentin Vada, ancien coéquipier et ami de Sala qui évoque “des gens sans coeur et sans respect”. Valentin Rongier, lui aussi ancien coéquipier du l’ancien attaquant nantais, a pointé les “imbéciles” responsables du chant et s’est dit “très touché”. Présent sur le pré lors du chant, le Niçois Andy Delort avait dédié la victoire à l'ancien nantais par un tweet ponctué de déception.