Ligue 1 en direct : Lens pour rebondir, match de la peur entre Reims et Troyes

Quatre matchs de Ligue 1 à suivre en direct !

Le plus beau des championnats continue cet après-midi sur RMC Sport avec notamment les retrouvailles entre Julien Stéphan et le Stade Rennais pour se hisser au-dessus du ventre mou (Rennes 8e, Strasbourg 10e), un déplacement galère pour le FC Metz (19e) sur la pelouse de Lens (2e), les Girondins (17es) qui se rendent à Lorient (12e)... et enfin, le vrai match de la peur de Reims, 15e, qui accueille le promu troyen. Le programme idéal pour son après-midi en attendant OM-PSG.