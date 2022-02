OL-Lille: Aulas en remet une couche sur l’arbitrage

Au lendemain du match de clôture de la 26eme journée de Ligue 1 Lyon-Lille (0-1) marqué par un but refusé à Paqueta, le président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, a encore taclé l'arbitre Clément Turpin et Mikaël Lesage, arbitre assistant vidéo. Dans un nouveau tweet adressé à Pascal Garibian, le patron de l’arbitrage, il remet même en cause leur "transparence".

Jean-Michel Aulas ne digère vraiment pas. Dimanche soir, c’est un patron d’humeur massacrante qui a quitté le Groupama Stadium. Déjà passablement énervé par la défaite de l’OL face à Lille (0-1) en clôture de la 26eme journée de Ligue 1, le président lyonnais était surtout en colère contre l’arbitrage de Clément Turpin. "C’est un scandale", s’est-il fâché en zone mixte, sans s’arrêter.

Difficile pour lui de comprendre pourquoi l’arbitre a refusé le but à Lucas Paqueta à la 86e minute. Le Brésilien a été sanctionné pour une faute peu évidente sur le gardien lillois Léo Jardim. Après avoir interpellé une première fois Pascal Garibian, le patron de l’arbitrage, sur la mauvaise utilisation, selon lui, du VAR, il s’est fendu d’un nouveau tweet incendiaire lundi matin.

"Comment fait-on pour rassurer joueurs, médias, fans sur la transparence de notre jeu"

Une vidéo de l’action à l’appui, il demande à Pascal Garibian à ce que Clément Turpin et Mikaël Lesage, arbitre assistant vidéo de la rencontre, commentent publiquement "cette image et ce qui s’est passé hier (dimanche) sur ce but."

JMA va même plus loin en remettant en cause leur probité : "Comment fait-on pour rassurer joueurs, médias, fans sur la transparence de notre jeu", interroge le président des Gones.