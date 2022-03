Nice: Fournier n'a "toujours pas digéré" les sanctions après les incidents contre l'OM

Discret dans les médias, Julien Fournier, directeur du football à l’OGC Nice, a accepté de donner un entretien à RMC Sport. Il est notamment revenu sur les incidents qui ont eu lieu le 22 août dernier entre Nice et l’OM en Ligue 1 et qui ont conduit au retrait d'un point aux Aiglons.

"Quand je regarde le classement, je n’ai toujours pas digéré." Rare dans les médias, Julien Fournier, directeur du football à l’OGC Nice, a donné un entretien à RMC Sport dans lequel il s'est notamment exprimé sur les incidents survenus le 22 août dernier à l’Allianz Riviera. Alors que le Gym menait 1 à 0 face à l'OM en Ligue 1, des échauffourées avaient éclaté à la 75e minute, au moment où Dimitri Payet s'apprêtait à tirer un corner. Touché au dos par une bouteille d'eau en plastique, le meneur de jeu réunionnais avait renvoyé le projectile vers la tribune d'ultras niçois.

Certains, en réaction, avaient alors envahi la pelouse. Après plus d'une heure et demie d'interruption, la rencontre avait été définitivement arrêtée, les Marseillais refusant de reprendre le jeu. Le 9 septembre, la commission de discipline de la LFP avait infligé à Nice un retrait de deux points (dont un avec sursis) ainsi que le huis clos total de son stade pour trois matchs. Le match avait été rejoué le 27 octobre à Troyes à huis clos (1-1). "Aujourd’hui, quand on regarde le classement, on a un point en moins. Je pense que Marseille, qui était en train de perdre, a un point en plus. C’est un événement triste, malheureux, mais qui est passé et digéré sauf sur le plan comptable", a déclaré Julien Fournier auprès de RMC.

"On se doit chaque année d’être à la bagarre pour les places européennes"

"On veut être à la bagarre chaque année pour les places européennes. Pour moi, un club qui dirait ‘On doit être en Ligue des champions chaque année’, ce serait une forme de prétention. Qu’on en ait l’ambition, oui, mais aujourd’hui dans le championnat de France il y a le PSG, Marseille, Lyon, Monaco, Lille, Rennes… On veut se mêler à cette bagarre et il n’y a pas sept places pour la Ligue des champions. Il y en a deux ou trois, peut-être quatre dans le futur. Et une Ligue Europa c’est tout sauf une insulte", a-t-il poursuivi. Avant d’accueillir le PSG samedi pour le choc de la 27e journée de Ligue 1, les Aiglons occupent la troisième place du classement à une longueur de l’OM.

Ils disputeront aussi la finale de la Coupe de France début mai contre Nantes. "Chaque année il y a une équipe surprise, quelqu’un qui vient mettre son grain de sable, mais nous chaque année on se doit d’être à la bagarre pour les places européennes, ça c’est indispensable", a conclu Julien Fournier.