OL-Lille: en vidéo, la grosse colère d'Aulas en zone mixte

Après la défaite de l'OL face à Lille ce dimanche (0-1), Jean-Michel Aulas est apperu passablement énervé après la rencontre, notamment à cause de la prestation de Clément Turpin, qui a refusé le but de Lucas Paqueta en fin de partie.

Jean-Michel Aulas ne digère toujours pas. Avant d'interpeller le patron des arbitres sur Twitter pour lui demander des explications après l'annulation du but de Lucas Paqueta lors de Lyon-Lille (0-1), le président de l'OL était apparu passablement énervé dans les couloirs du Groupama Stadium et ne s'est pas arrêté devant les journalistes en zone mixte. "C’est un scandale. Regardez les images ! Soyeux courageux. Vous allez me faire dire des choses que vous pouvez dire vous-mêmes. Faites votre travail !", a balancé le patron du club rhodanien, avant de quitter l'enceinte.

Les Lyonnais désavantagés ?

Après Peter Bosz, qui a évoqué "un scandale" en conférence de presse, Jean-Michel Aulas n'a pas compris la décision de Clément Turpin d'annuler le but de Lucas Paqueta à la 86e minute, sanctionné pour une faute sur Léo Jardim, le portier lillois, qui avait complètement manqué sa relance devant le pressing du milieu brésilien. Le président lyonnais a également interpelé Pascal Garibian, le patron de l'arbitrage, sur Twitter.

Il s'interroge notamment sur la décision des assistants vidéo de la rencontre de faire appel à l'arbitre central, Clément Turpin, alors que ce dernier n'avait pas sifflé faute, avant de revenir sur sa décision après visionnage. Une décision qui, par exemple, n'avait pas été prise le 19 septembre dernier au Parc des Princes face au PSG alors qu'un pénalty avait été accordé à Neymar - déjà par Clément Turpin -, pourtant auteur d'une faute sur Malo Gusto. Aucun visionnage n'avait eu lieu à ce moment-là.

Cette défaite face à Lille vient mettre un gros coup d'arrêt aux Gones. 10es de Ligue 1, ils voient un concurrent direct pour l'Europe les doubler au classement en même temps que les places qualificatives pour la prochaine Ligue des champions s'éloignent inéluctablement. Un rebond est attendu dès vendredi (21h) sur la pelouse de Lorient.