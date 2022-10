OM-OL: les supporters lyonnais autorisés à se rendre au Vélodrome le 6 novembre? Ce serait un événement

Selon les informations de RMC Sport, le choc de Ligue 1 entre l'OM et l'OL programmé le 6 novembre devrait échapper aux habituelles interdictions de déplacement. L’idée serait dans un premier temps de pouvoir accueillir 200 supporters lyonnais.

Ce serait une première depuis 5 ans! Selon nos informations, le OM-OL du dimanche 6 novembre devrait échapper aux habituelles interdictions de déplacement.

Même si un certain antagonisme et une forte rivalité existent entre les deux camps, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône ne souhaite pas que l’absence de fans adverses devienne une fatalité. Surtout dans une saison où le Vélodrome est amené à accueillir un fort contingent de supporters étrangers lors des matchs de Ligue des champions (plusieurs milliers de fans allemands lors de Francfort-OM et 1600 fans anglais pour OM-Tottenham mardi prochain).

Les conditions restent à affiner

L’idée serait dans un premier temps de pouvoir accueillir 200 supporters lyonnais en espérant que ce nombre puisse augmenter au fil des saisons. Si ce déplacement se passe bien, le fait d’autoriser le déplacement des fans de l’OL pourrait aussi engendrer une réciprocité avec la possible présence de fans de l’OM à lyon au match retour.

Les conditions de sécurité de ce déplacement restent à affiner. Des échanges auront lieu avec les clubs et les groupes de supporters dans les prochains jours. Depuis de nombreuses saisons, avec notamment les épisodes de la potence pour Valbuena au vélodrome ou plus récemment la bouteille d’eau jetée sur Payet au Groupama Stadium, les OM-OL ont été des matchs parfois très chauds en tribunes.

Les autorités décideraient donc de faire un effort pour accueillir des supporters mais espèrent en retour une prise de conscience des fans marseillais et lyonnais.