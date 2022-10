Nantes : Lafont échappe à une lourde sanction après son expulsion à Nice

Expulsé au terme de la rencontre à Nice après un match nul polémique marqué par un penalty litigieux accordé aux Aiglons, Alban Lafont a été sanctionné ce mercredi de deux matchs de suspension, dont un avec sursis, par la commission de discipline.

Les sanctions ont été publiées par la commission de discipline ce mercredi après le polémique match nul entre Nice et Nantes (1-1) dimanche en Ligue 1. Les Aiglons avaient égalisé dans le temps additionnel sur un penalty accordé après un duel litigieux entre Dante et Castellotto. Les Canaris auraient également pu obtenir un penalty plus tôt dans la rencontre pour une double main de Viti.

Expulsé après le coup de sifflet final, Alban Lafont a écopé de deux matchs de suspension, dont un avec sursis. Abdoul-Kader Bamba, expulsé alors qu'il se trouvait sur le banc des remplaçants, est lui sanctionné de trois matchs de suspension, dont un avec sursis.

Une prochaine convocation pour Kombouaré ?

Aucune mention n'est faite pour le moment d'une convocation ou d'une sanction pour Antoine Kombouaré, très critique envers les arbitres. Selon nos informations, l'entraîneur des Canaris va toutefois être convoqué le 3 novembre pour être entendu par la commission de discipline. Nantes jouant à cette date une rencontre de Ligue Europa à Athènes face à l'Olympiacos, le club devrait demander le report de cette audition.

Antoine Kombouaré avait tenu des propos accusateurs sur l'arbitre de la rencontre François Letexier et ses assistants. "À la mi-temps, quand je vois les images, je me dis: ‘Soit j’ai de la merde dans les yeux, soit le mec est un voyou, un menteur.’"

"Ce qui est embêtant, c'est que Monsieur Letexier va voir les images du VAR. Il confirme ce que le 4e arbitre me dit. Et quand, à la mi-temps, je vais voir les images, je me dis: 'Ils me prennent pour un con.' Et moi, j'ai de la merde dans les yeux, alors il faut que j'aille voir un spécialiste. Ou sinon, en face de moi, j'ai des menteurs", avait-il poursuivi le lendemain sur la chaîne L'Equipe.

Les décisions de la commission de discipline :

Trois matchs de suspension (dont un match avec sursis)

Abdoul-Kader BAMBA (FC Nantes)

Stephy MAVIDIDI (Montpellier Hérault SC)

Deux matchs de suspension (dont un match avec sursis)

Alban LAFONT (FC Nantes)

Rasmus NICOLAISEN (Toulouse FC)

Un match de suspension

Sinaly DIOMANDE (Olympique Lyonnais)

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Uber Eats, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 1er novembre 2022 à 0h00

Benoît BADIASHILE (AS Monaco)

Melvin BARD (OGC Nice)

Maximiliano CAUFRIEZ (Clermont Foot 63)

Bradley LOCKO (Stade de Reims)

Islam SLIMANI (Stade Brestois 29)