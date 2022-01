Ligue 1 en direct: Milik affiche ses états d'âme

Au micro de Canal+ Pologne, Arkadiusz Milik (27 ans) s’est agacé de ne pas être en jeu lors de la victoire de Marseille à Lens (0-2), samedi et du faible nombre de ballons qu’il reçoit quand il joue.

Parfois, je regarde le chronomètre, ça fait 20 minutes que l’on joue et je n’ai reçu que deux passes avec un adversaire sur le dos, confie-t-il dans des propos rapportés par La Provence. Ce manque de passes diminue la confiance que j’ai en moi. Avec le coach, on cherche des solutions. Nous avons fait une session vidéo et le fait que nous ne nous procurons pas beaucoup d’occasions est un problème global."

L’ancien joueur de Naples regrette également de ne pas avoir été associé à Bakambu en fin de rencontre. "Il est entré à gauche et je pense qu’on peut jouer ensemble, a-t-il déclaré. Mais tout cela dépend du coach."