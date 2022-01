PSG-Reims: Verratti et Ramos offrent un large succès à Paris, Messi a enfin joué en 2022

Le PSG s’est imposé face au Stade de Reims, ce dimanche, en clôture de la 22e journée de Ligue 1 (4-0). Le club de la capitale a fait la différence grâce à Marco Verratti, Danilo et Sergio Ramos, auteur de son premier but avec Paris. Lionel Messi en a profité pour retrouver les terrains.

Le tableau d’affichage reflète la différence de standing entre les deux équipes. Pas forcément la qualité de jeu. Le PSG s’est largement imposé face au Stade de Reims, ce dimanche, en clôture de la 22e journée de Ligue 1 (4-0). Mais les visiteurs n’ont pas été ridicules au Parc des Princes. Loin de là. Avec leur pressing haut, leur qualité technique et leur volonté de ressortir proprement le ballon, les joueurs d’Oscar Garcia ont longtemps tenu les Parisiens en échec. Mais le club de la capitale a trop de talents dans ses rangs cette saison. Surtout lorsqu’ils décident de dépasser leur fonction. Quatre ans, huit mois et dix-sept jours après son dernier but en championnat, Marco Verratti a débloqué la rencontre d’une frappe du gauche en première intention (44e). Juste avant la pause.

Le milieu de terrain italien, qui compte désormais dix buts sous le maillot rouge et bleu, a même failli s’offrir un doublé. Mais son tir du plat du pied, contré par deux Rémois, a été comptabilisé comme un CSC par la LFP (67e). Entre temps, Sergio Ramos avait doublé la mise en deux temps sur corner (63e). Le défenseur espagnol, qui n’avait pas encore été titulaire au Parc, a fêté son premier but avec Paris avec une joie rageuse. Aligné aux côtés de Marquinhos, l’ancien capitaine du Real Madrid, a d'ailleurs livré une prestation remarquée dans l’axe central. Tout comme Kylian Mbappé devant.

La première apparition de Messi en 2022

Très en jambes, l’attaquant de 23 ans a servi Danilo Pereira sur le quatrième but de la soirée (76e). Même s’il n’a pas marqué, le champion du monde 2018 a représenté un poison constant pour la défense adverse. Sorti à dix minutes de la fin, il a passé quelques instants avec Lionel Messi sur le terrain. De retour après avoir eu du mal à se remettre du Covid-19, le septuple Ballon d’or a fait sa première apparition de l’année 2022. Entré à l’heure de jeu, la star de 34 ans s’est montrée disponible et mobile. Ses accélérations ont fait mal à des Rémois à court de rythme en fin de match. C’est lui qui sert Verratti pour son presque deuxième but.

Malgré la maladresse de Mauro Icardi, qui a vendangé plusieurs grosses occasions, le PSG a fait le job en cette fin de week-end. Ce nouveau succès, le 16e de la saison, permet aux hommes de Mauricio Pochettino de conforter leur place en tête du classement. Ils comptent désormais 11 points d’avance sur Nice et 13 points sur l’OM (qui a un match en moins). De quoi faire le plein de confiance avant de recevoir le Gym, le 31 janvier, en 8es de finale de la Coupe de France (21h15). Et de se déplacer à Lille pour un choc attendu, le 6 février au stade Pierre-Mauroy. On sera alors à dix jours du 8e de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid (le 15 février sur RMC Sport 1).