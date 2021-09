Ligue 1: En infériorité numérique, l'OL récolte le nul face à Lorient

L'OL n'a pas faire mieux qu'un match nul à domicile devant Lorient. Mais les Lyonnais s'en sortent presque bien, après avoir joué près de 75 minutes en infériorité numérique. Denayer, Boateng et Slimani sont sortis sur blessure à une semaine du derby.

L'OL évite le pire. Mené au score en infériorité numérique, Lyon a obtenu le nul à domicile face à Lorient, même s'il a cru à la victoire au bout du temps additionnel. Mais le club rhodanien a perdu Denayer, Boateng et Slimani sur blessure.

Privé de Dembélé, victime d’une fissure du péroné, Bosz a décidé d’aligner Toko Ekambi en position d’avant-centre alors que Gusto, également blessé, a laissé son couloir droit au capitaine Dubois. Fidèle à ses habitudes, Pélissier a mis en place une défense à cinq pour les Merlus, auteur d’un superbe début de saison qui les plaçaient à la 5e place du championnat avant cette 8e journée.

Triple sanction contre l'OL après un quart d'heure

Un choix arbitral très litigieux a forcé la décision en tout début de match, comme à Paris la semaine passée dans les dernières minutes. Emerson a très légèrement accroché le bras de Le Fée qui filait au but, précédant une double sanction immédiate. La recrue lyonnaise a été sévèrement exclu, sans intervention de la VAR, et le très bon coup franc pour Laurienté s’est transformé en balle de but. Spécialiste en la matière, il n’a pas tremblé en frappant le ballon à la Juninho, entre le coup de pied et le plat du pied, pour laisser Lopes immobile sur cette trajectoire flottante (19e).

Mais ce n’est pas tout, puisque Denayer s’est aussi blessé tout seul sur l’action et a dû quitter ses partenaires en même temps qu’Aouar, sacrifié pour faire entrer un défenseur supplémentaire, Henrique. Après 20 minutes de jeu, Lyon était déjà dos au mur: mené au score, en infériorité numérique et avec déjà deux changements effectués.

Slimani, une brève apparition décisive

Sur la première occasion lyonnaise du match, Paqueta a perdu son duel à bout portant face à Nardi, auteur d’un énorme arrêt du pied dans le temps additionnel de la première période. À peine entré en jeu à la place de Shaqiri, Slimani a ensuite glissé une petite déviation à Toko Ekambi, qui s’est joué de Mendes sur son contrôle avant de battre Nardi pour offrir rapidement l’égalisation à l’OL en seconde période (49e). La venue du président Aulas dans le vestiaire lyonnais à la pause n’a peut-être pas été étranger au regain de sa formation.

La galère de l’OL n’était pas pour autant terminée, puisqu'après Denayer, Boateng et Slimani sont également sortis sur blessure. La suspension à venir d’Emerson n’arrange rien à une semaine du derby face aux Verts. Dans une rencontre engagée, parfois hachée et tendue, mais finalement équilibrée, le match nul est assez logique et positionne les Merlus au pied podium. Courageux, Lyon reste à la 7e place après avoir eu plusieurs opportunités de renverser la situation en fin de match, et même cru à la victoire sur un but finalement refusé à Paqueta pour une position de hors-jeu. L'OL était tout proche de réaliser un superbe coup.