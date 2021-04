Ligue 1: Garcia appelle à la création d’une "cellule" pour aider les entraîneurs

Dans une interview accordée à Canal +, Rudi Garcia a exprimé sa volonté de voir la Ligue 1 se doter d’une structure d’accompagnement pour les entraîneurs. Pour être à l’écoute de ceux qui exercent "un métier de fou", explique le coach de l’OL.

Il ne sait toujours pas où il sera l’été prochain. A un peu plus de deux mois de la fin de son contrat, Rudi Garcia n’est pas certain de poursuivre son aventure à la tête de l’OL. Aucune prolongation ne lui a été proposée pour le moment. Et rien ne dit que ce sera le cas. En attendant d’y voir plus clair, l’entraîneur des Gones gère une fin de saison particulièrement spectaculaire en Ligue 1, où quatre équipes peuvent encore décrocher le titre (Lille, Paris, Monaco, Lyon).

Avant le déplacement à Nantes, ce dimanche lors de la 33e journée, Canal + a diffusé une interview de Garcia dans laquelle il réclame la création d’une structure pour épauler les entraîneurs. En glissant un mot gentil à Thomas Tuchel, écarté par le PSG l’hiver dernier.

"En voilà un qui a bien dégusté en France alors que c’est un excellent entraîneur (…) On était en train de réfléchir avec quelques coachs sur le fait de peut-être un jour créer une cellule, en France, qui permette à tous les coachs de pouvoir avoir un contact, un référent, pour échanger, parfois déverser son venin, explique-t-il. En fait, il faut trouver les bonnes personnes dans tous les domaines. Ce qui fait la différence, c’est l’homme que vous avez en face."

"Je ne voyais pas mon père à la maison"

Plus globalement, Garcia évoque son job pas comme les autres: "On a un métier où on prend soin des autres. Quand on est joueur, on ne pense qu’à soi. A 100%. Par contre, coach, c’est complétement le contraire. On ne pense plus du tout à soi (…) Oui, c’est un métier de fou. Mais on est fait pour ça je pense. Moi, j’ai toujours dit que je ne ferai pas ça parce que mon père l’a fait. Je ne le voyais pas à la maison. Lui, il bossait la journée et il allait entraîner le soir. C’est un métier trop ingrat. Quand vous gagnez, ce sont les joueurs qui gagnent et quand vous perdez, c’est l’entraîneur qui perd. J’ai vu mon père faire ça toute sa vie. Je disais: ‘Je ne veux pas faire ça’. Mais parce que je savais que je ferais ça de toute façon’. J’étais fait pour ça."