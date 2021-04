OL: Guimaraes a joué avec une blessure pendant plusieurs mois

Dans un entretien à L'Equipe, Bruno Guimaraes confie avoir joué ces derniers mois malgré une blessure au genou. Le milieu brésilien précise néanmoins que ses problèmes sont derrière lui et qu'il se sent à nouveau en forme.

Bruno Guimaraes n'était pas au meilleur de sa forme au cours des derniers mois. Dans un entretien à L'Equipe, le milieu de terrain brésilien a confié la raison de sa baisse de régime pour sa deuxième saison en France: une blessure a perturbé la progression du joueur de l'OL.

Arrivé en janvier 2020 en provenance de l’Athletico Paranaense, Bruno Guimaraes s'était rapidement imposé au sein du collectif lyonnais. Ces derniers mois, le Brésilien a été moins performant même s'il reste souvent aligné par Rudi Garcia. "C'est la première fois que je le dis. J'ai joué blessé pendant quatre ou cinq mois. J'ai eu une forte inflammation. Je suis presque entré en dépression, a confié Guimaraes. J'ai passé des moments vraiment difficiles. J'ai dû passer quatre ou cinq mois à m'entraîner et à prendre des médicaments, faire des infiltrations. J'ai perdu 5 centimètres de masse musculaire sur l'une de mes jambes."

"Je ne pouvais même plus jouer avec mon chien"

Pourtant, cette blessure n'a pas empêché Bruno Guimaraes de tenir sa place au cours des derniers mois, même s'il a perdu de son influence au milieu de terrain, avec la concurrence de plusieurs joueurs dont Thiago Mendes ou Lucas Paqueta. "J'ai fait des efforts pour jouer pour l'OL, pour jouer la Ligue des champions, alors que je n'étais pas vraiment en état de le faire. C'était un problème au genou, a fait savoir le joueur de 23 ans. Je ne pouvais même pas jouer avec mon chien, ni même monter des escaliers sans que cela me fasse mal. C'était un moment difficile pour moi. Je pensais que cette douleur ne passerait jamais. J'ai gardé ça avec moi, c'est la première fois que je raconte ça. C'était dur. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui je me sens en forme. Et j'ai envie, ce qui est le plus important. J'avais perdu ça quand j'avais mon problème au genou."

Actuellement 4e de Ligue après 32 journées, l'OL vise toujours une qualification pour la prochaine Ligue des champions. Bruno Guimaraes semble en tout cas avoir retrouvé une place de titulaire lors de ses dernières sorties, aligné dans le 11 de départ par Rudi Garcia lors des trois dernières sorties du club rhodanien.