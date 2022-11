Ligue 1: Genesio, l'homme fort de Rennes qui bat tous les records

Le Stade Rennais reçoit Toulouse ce samedi soir au Roazhon Park (21 heures). Les Rennais, troisièmes, vont tenter de poursuivre leur série d'invincibilité record de 16 matchs sans défaite toutes compétitions confondues. Un record de plus pour le club depuis l'arrivée de Bruno Genesio qui a pris, depuis son arrivée en Bretagne, un autre statut.

Il est arrivé à Rennes le 4 mars 2021 pour prendre la succession de l'idole locale Julien Stéphan. Pas la tâche la plus simple. Après un exil d'un an et demi loin de la France en Chine pour cicatriser une fin d'aventure douloureuse dans son club de Lyon, son retour en Ligue 1 était scruté. Vingt mois plus tard, Bruno Genesio a mis tout le monde d'accord.

Depuis son arrivée sur le banc du Stade Rennais, l'entraîneur de 56 ans bat un par un les records du club. Record de points par match pour un entraîneur (1,86 pt avec 55% de victoires et plus de deux buts marqués par match en moyenne), record de points sur une saison de championnat, du nombre de victoires et de buts marqués sur une saison, avec 101 buts inscrits l'an dernier. Et cette saison, les Rennais sont invaincus depuis la fin du mois d'août et une défaite à Lens (2-1), soit 16 matchs sans défaite Ligue 1 et Ligue Europa confondues (10 victoires et ix nuls). Là encore, nouveau record du club.

Genesio: "Pas à moi de dire si mon image a changé"

Élu meilleur entraîneur de Ligue 1 la saison dernière aux Trophées UNFP, Bruno Genesio a pris de l'épaisseur. De quoi s'enorgueillir? Le coach rennais la joue modeste. "Ce qui me plait le plus, ce ne sont pas les records. On ne court pas après ça. Ce que j'aime, c'est qu'on marque beaucoup de buts, qu'on crée du jeu et c'est ce qui permet d'atteindre les objectifs. Je constate aussi qu'on joue peut-être encore mieux que l'an dernier ce qui veut dire que les joueurs progressent".

Reste que son image dans le foot français a changé. "Ça, c'est à vous de me le dire. Je ne suis pas beaucoup tout ce qui se dit sur les réseaux puisque je n'en ai pas, précise le technicien. C'est vous qui êtes aptes à juger et à vrai dire, je ne m'intéresse pas vraiment à ça."

Danic: "Il ne le dira pas mais il fait fermer des bouches à beaucoup"

Genesio ferait-il dans la fausse modestie? Non, pour l'ancien milieu de terrain Gaël Danic, qui a eu le coach breton comme adjoint lorsqu'il jouait à Lyon (de 2013 à 2015). Danic, aujourd'hui installé à Rennes, suit tous les matchs du Stade Rennais comme consultant radio. "Ce n'est pas de la démagogie de sa part quand il dit que les louanges ne le touchent pas. C'est un entraîneur qui reste toujours concentré sur son travail, sur ses idées de jeu sans se laisser influencer" décrypte t-il.

Ses bons résultats avec Rennes sonnent tout de même comme une réponse forte aux critiques parfois violentes qu'il a reçu à Lyon. "La problématique de Lyon c'est qu'il avait dès le départ un déficit d'aura, analyse Danic. Un délit d'aura même! Mais quand on voit le travail qu'il effectue aujourd'hui, c'est dommageable car on voit que c'est un excellent coach qui fait vraiment du bon boulot.” Genesio a toujours assuré qu'il n'était pas revanchard par rapport à sa fin de bail à l'OL mais pour Danic, "même s' il ne le dira pas, il fait fermer la bouche à pas mal de gens".

Les joueurs rennais eux sont pour beaucoup dithyrambiques sur leur entraineur. "Bruno Genesio est un entraîneur exceptionnel sur le plan humain, nous confiait Benjamin Bourigeaud dans un entretien RMC Sport en début d'année. Il est proche de ses joueurs, nous considèrent un peu comme ses enfants mais est aussi ultra exigeant dans le travail, dans l'efficacité pour tout ce qu'on fait".

Le défenseur Adrien Truffert complète: "Le coach et son staff sont très proches de nous les joueurs ce qui amène une bonne cohésion d'équipe. Il aime le jeu vers l'avant, l'offensive, la possession de balle. Ce sont des principes qui motivent et qui collent avec les qualités de notre groupe."

Gaël Danic lui “acquiesce sur cet aspect humain, mais il a aussi des vraies idées tactiques pour mettre ses joueurs dans les meilleures conditions et les faire progresser, quitte à changer de système comme cette saison du 4-4-2 au 4-4-3 pour concerner le plus de monde possible. Genesio a aussi cette culture du haut niveau que peuvent avoir les grands clubs comme Lyon et je pense que c'est ce qu'il a apporté au Stade Rennais avec Florian Maurice le directeur sportif. À Rennes, avant, quand on avait par exemple l'objectif de finir cinquième, quand on atteignait cette place, on s'en satisfaisait. Bruno; non. Il voit comment gagner encore une deux places et tout le monde au club s'imprègne de ça."

Peut-il aller voir plus haut? "En France, il n'y a que Paris"

Aller voir plus haut. Après avoir fini sixième, puis quatrième pour ces deux premières saisons, le Stade Rennais de Genesio est aujourd'hui troisième et peut viser la Ligue des champions. Prolongé jusqu'en 2025 l'été dernier, l'avenir du coach rennais ne semble pas poser question à court terme mais pourrait-il voir encore plus grand?

"Pour moi, en France, il y a Paris qui est au-dessus et c'est tout, ajoute Danic. Derrière, Rennes fait aujourd'hui partie des grands. Rennes est aussi connu en Europe avec une cinquième participation de suite. Si Bruno veut aller plus haut, il faudra qu'il quitte le championnat de France à moins d'entraîner Paris." Les supporters rennais, en tout cas, ne semblent pas pressés de le voir partir.