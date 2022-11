Ligue 1: gros coup dur pour Lorient, Mvogo absent de longs mois après sa blessure face au PSG

Séduisant sixième de Ligue 1, Lorient va être privé un long moment de son portier Yvon Mvogo. Touché au genou droit face au PSG, le Suisse sera absent quatre à six mois.

Il se souviendra longtemps de ce dimanche maudit. Coupable sur l’ouverture du score de Neymar, puis blessé sur cette action, Yvon Mvogo a vécu un calvaire le week-end dernier lors de la défaite de Lorient face au PSG (2-1). Touché au genou droit, le portier suisse a annoncé dans la semaine son forfait pour la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre).

Mannone devrait le remplacer

Mais son malheur ne s’arrête pas là. Opéré mercredi, il souffre d’une lésion au niveau du tendon quadricipital et va être absent un long moment. "L’opération s’est parfaitement déroulée, a indiqué son entraîneur Régis Le Bris ce vendredi en conférence de presse, dans des propos rapportés par Ouest-France. Le délai d’absence est estimé entre quatre et six mois. Ça va dépendre de la convalescence, de sa réathlétisation et de la manière dont ça va se dérouler."

Recruté lors du dernier mercato en provenance du RB Leipzig, Mvogo réussissait un solide début de saison sous ses nouvelles couleurs, enchaînant les bonnes prestations à un poste où Lorient était en souffrance depuis quelques saisons. A 28 ans, il espérait prendre part à son premier Mondial avec la Suisse. En son absence, c’est l’expérimenté italien Vito Mannone (34 ans) qui devrait garder les cages lorientaises. C’est lui qui est entré en jeu contre Paris au Moustoir et qui a de grandes chances de démarrer dimanche à Strasbourg (17h05) pour la 15e journée de Ligue 1.

Sixièmes du championnat, les Merlus voudront renouer avec la victoire après deux nuls et deux défaites.