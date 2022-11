Lorient-PSG: le cauchemar de Mvogo, sorti sur blessure après une énorme bourde

Neymar a profité d'une erreur du portier lorientais Yvon Mvogo pour ouvrir le score pour le PSG ce dimanche, lors de la 14e journée de Ligue 1. Le gardien suisse s'est en plus blessé sur cette action.

Il est l’un des grands artisans du très bon début de saison du FC Lorient. Et il espérait forcément briller face au PSG, pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Mais Yvon Mvogo a vécu un calvaire ce dimanche au Moustoir. D’abord décisif devant Neymar (7e), le portier suisse s’est ensuite totalement raté. Sur une passe en retrait appuyée, il n’a pas été assez rapide pour devancer le pressing de Neymar. Le Brésilien a réussi à contrer son dégagement et le ballon est revenu dans les pieds d’Hugo Ekitike.

Consolé par Neymar

Le jeune attaquant français, titulaire en l’absence de Lionel Messi, a aussitôt resservi le numéro 10 parisien, qui a fixé Mvogo, qui se trouvait déjà au sol, avant de conclure en force du pied gauche (9e). C’est déjà le 11e but cette saison de Neymar en championnat. En plus de concéder ce but largement évitable, Mvogo s’est blessé sur cette action. Le jeu a été arrêté quelques minutes pour permettre au staff médical lorientais d’intervenir, mais il a dû se résoudre à céder sa place, consolé par ses coéquipiers mais aussi par Neymar. C’est l’ancien Monégasque Vito Mannone, arrivé libre cet été, qui l’a remplacé dans les buts lorientais.

Yvon Mvogo © Capture Amazon Prime

Lui aussi recruté lors du dernier mercato estival, en provenance du RB Leipzig, Mvogo s'est rapidement mis en évidence sous ses nouvelles couleurs, en enchaînant les très bonnes prestations à un poste où Lorient était en souffrance depuis quelques saisons. A 28 ans, son objectif est d'être retenu avec la Suisse pour la Coupe du monde.