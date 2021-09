Ligue 1: "Il faut interdire tous les déplacements de supporters", estime Riolo

Face à la multiplication des incidents lors des matchs de Ligue 1 cette saison, Daniel Riolo milite pour interdire totalement les déplacements de supporters. Notre consultant juge que la répression doit être collective pour mettre fin aux débordements.

Les journées de Ligue 1 s’enchaînent au rythme des incidents en ce début de saison. Depuis la première journée et un sulfureux Montpellier-OM à la Mosson (3-2), les problèmes liés aux supporters ressurgissent quasiment chaque semaine. La soirée de mercredi a été marquée par de nouveaux débordements lors d’Angers-OM et en marge de Montpellier-Bordeaux (3-3). Le week-end dernier, c’est le derby entre Lens et Lille qui a dégénéré à Bollaert. Avant cela, il y avait eu l’envahissement de terrain de l’Allianz Riviera, durant Nice-OM le mois dernier.

De quoi s’interroger sur les mesures à prendre afin de retrouver des tribunes pacifiées et mettre fin à cette vague de violence. Daniel Riolo milite pour une solution radicale. "Là, il ne faut plus tergiverser, on interdit tous les déplacements. Et on arrête les commissions pour savoir si c’est bien ou pas bien. Les supporters ne le méritent pas, ils ne veulent pas. Le déplacement, tu l’interdis, stop."

"La police à autre chose à faire"

Même si une telle mesure punirait également des centaines de supporters qui ne posent aucun souci loin de leurs bases, Riolo estime qu’une répression collective est nécessaire pour retrouver un climat plus serein.

"Il y a trop de problèmes, trop de coupables, appuie-t-il. Quand on a arrêté les déplacements en Ligue 1, c’était pour beaucoup moins grave que ça. Stop. Terminé les déplacements. Les flics, qui en prennent dans la gueule toute la journée, partout où ils sont, il faut en plus leur demander de gérer des supporters en déplacement? Regardez les images, c’est un délire. Il faut encore combien d’exemples pour arrêter les déplacements? La police a autre chose à faire que de s’occuper sans arrêt de supporters. La situation est insupportable aujourd’hui."