Angers-OM: Sampaoli intervient pour un supporter entré sur le terrain

Jorge Sampaoli, entraîneur de Marseille, est intervenu à la fin du match Angers-OM (0-0), mercredi, pour raccompagner un supporter intercepté par le service de sécurité après être entré sur le terrain.

Le service d’ordre a été énormément sollicité à la fin du match entre Angers et l’OM (0-0), mercredi lors de la 7e journée de Ligue 1. Des échauffourées ont éclaté entre supporters des deux camps après le coup de sifflet final. Une autre intrusion - moins violente celle-là - est passée un peu plus inaperçue. Un jeune spectateur a été intercepté par des agents de sécurité à proximité du rond central du terrain Raymond-Kopa.

Sans intentions véhémentes, il semblait désirer un autographe ou un selfie de joueurs marseillais. Face à la confusion de la situation, Jorge Sampaoli, entraîneur de l’OM, est intervenu pour récupérer le jeune homme et l’accompagner vers la sortie du terrain.

Marseille a quitté les pays de la Loire avec le point du nul (0-0) au terme d’un match sans relief. Le technicien argentin, qui avait effectué de nombreux changements dans son onze de départ, a regretté le visage très défensif de ses adversaires.

"On a été confronté à une équipe venue pour défendre, pour ne pas encaisser de but, a-t-il commenté à l’issue de la rencontre. A partir de là, c'était plus difficile pour nous. On a changé de joueurs parce qu'il le fallait. Il faut qu'on s'habitue parce qu'on va avoir beaucoup de matches tous les trois jours. La rotation va se faire automatiquement. Mais ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas eu de réussite ce soir. On a fait beaucoup d'efforts, mais on est tombé sur une équipe avec un bloc bas et qui a bien défendu. Je suis quand même satisfait. Chaque fois qu'ils ont eu une occasion, c'est parce que nous on a perdu le ballon. On n'a pas eu le volume et le rendement qu'on voulait avoir et qu'on avait eus les précédents matches. Mais on a une équipe jeune. C'est un point pris ce soir et on s'en contentera."