Ligue 1: il n’y avait pas eu autant de buts depuis près de quarante ans

Le début de saison de Ligue 1 offre un spectacle particulièrement réjouissant jusqu’à présent. A l’aube de la septième journée, les buts pleuvent aux quatre coins de l’Hexagone. A une cadence que le championnat de France n’avait plus connue depuis 1982.

Les filets sont particulièrement malmenés ces dernières semaines dans l’Hexagone. Depuis la reprise de la Ligue 1, il y a un mois et demi, les buts pleuvent à une cadence particulièrement soutenue. Bien plus que lors des exercices précédents. Après six journées, le championnat de France affiche la belle moyenne de 2,90 buts par match. Un total qu’il n’avait plus atteint depuis 1982, selon Opta. Il y a près de quarante ans (2,95 buts par match).

Cette dynamique offensive se traduit par de nombreuses rencontres spectaculaires, à l’image de Metz-Lille (3-3), PSG-Strasbourg (4-2), Lyon-Clermont (3-3), Lens-Bordeaux (2-3), Brest-PSG (2-4), Nice-Bordeaux (4-0) ou Angers-Nantes (1-4).

Le PSG marque trois buts par match

Sans surprise, le PSG fait office de locomotive dans ce domaine. Avec sa pléiade de stars, le club de la capitale, en tête du classement, a déjà inscrit 18 buts depuis la reprise. Soit une moyenne de 3 buts par match. L’OM (qui n’a disputé que cinq rencontres), Nice et Montpellier sont également très prolifiques avec 12 buts. Lens en également marqué 11. Angers, Clermont et Strasbourg, en comptent 10.

Ce regain de spectacle s’explique peut-être en partie par le retour du public dans les stades. Poussés par leurs supporters, les joueurs ont sans doute encore plus envie de se montrer décisifs. A confirmer ce mercredi lors de la 7e journée, avec quelques belles affiches au programme: Montpellier-Bordeaux, Rennes-Clermont, Angers-OM ou Metz-PSG.