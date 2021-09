Ligue 1: le groupe du PSG face à Metz sans Messi ni Verratti

Mauricio Pochettino, entraîneur du PSG, a convoqué un groupe de 22 joueurs pour le déplacement à Metz, ce mercredi (21h, 7e journée). Comme attendu, Lionel Messi n’y figure pas, ni Marco Verratti.

Comme attendu, le PSG va se déplacer à Metz sans Lionel Messi, ce mercredi (21h, 7e journée de Ligue 1). L’Argentin ne figure pas dans le groupe de 22 joueurs convoqués par Mauricio Pochettino. Il souffre d’une contusion osseuse, comme l’a annoncé le club mardi. Un nouveau point sur cette blessure sera effectué jeudi, deux jours avant la réception de Montpellier, samedi (21h, 8e journée de Ligue 1).

Le sextuple Ballon d’or avait été remplacé à la 76e minute du match face à Lyon, dimanche (2-1). L’Argentin avait fait part son incompréhension au moment de quitter le terrain, effleurant à peine la main tendue par Pochettino. La scène a fait l’objet de nombreuses discussions mais les deux hommes s’en sont depuis expliqués.

"Je comprends la situation, et je l'accepte telle qu'elle est, a confié Pochettino, mardi en conférence de presse. Je ne suis pas surpris. La priorité est toujours les joueurs et leur bien-être. Comme je l'ai expliqué plus tôt avec les informations internes que nous avions, nous avons estimé que la meilleure chose pour lui après 75 minutes était de le sortir. Tous les joueurs ont envie d’être sur le terrain en permanence, c’est compréhensible."

Ramos toujours absent

Messi ne sera pas le seul joueur de taille absent en Moselle. Marco Verratti est aussi forfait. Touché au genou, l’Italien a repris la course, mardi, mais n’a plus joué depuis près d’un mois. Les grands débuts de Sergio Ramos attendront également puisque le défenseur espagnol poursuit sa "préparation individuelle sur le terrain". Le jeune Ismaël Gharbi n'est pas là, tout comme les arrières gauches Juan Bernat et Layvin Lurzawa. Le jeunes Junior Dina Ebimbe et Nathan Bitumazala sont, eux, de nouveau présents.