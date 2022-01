Ligue 1: "Il pourrait se mettre en difficulté", Anelka déconseille à Henry de rejoindre Bordeaux

Dans une position délicate au classement, Vladimir Petkovic est sur la sellette chez les Girondins de Bordeaux. Selon nos informations, le président Gérard Lopez souhaite attirer Thierry Henry pour le remplacer en cas de nouvelle contre-performance. Dans l’émission RMC "Rothen s’enflamme", Nicolas Anelka a déconseillé à son ancien coéquipier en sélection d’accepter ce poste.

Entre la 19e place au classement de Ligue 1 et la possible longue blessure du gardien Benoît Costil, les Girondins de Bordeaux ne pouvaient pas plus mal commencer l’année 2022. Après l’humiliante défaite 6-0 contre le Stade Rennais, les Bordelais doivent à tout prix gagner des points face à Strasbourg dimanche (à 15h), lors de la 22e journée. En cas de contre-performance, le poste de Vladimir Petkovic pourrait être menacé.

Selon nos informations, le président Gérard Lopez a démarré des discussions avec Thierry Henry, pour que ce dernier reprenne le poste d’entraîneur. Si le consultant sur Amazon n’a pas encore pris de décision, Nicolas Anelka lui déconseille d’accepter.

Dans l’émission RMC "Rothen s’enflamme", l’ancien buteur explique que sa carrière de coach pourrait en prendre un coup, après son précédent échec à l’AS Monaco: "Il pourrait se mettre en difficulté, ce n’est pas une équipe qui tourne bien. Il est déjà allé dans un projet comme celui-ci à Monaco, ça a été difficile pour lui. Revenir dans un même projet où ils sont en difficulté, c’est très compliqué."

"J’aimerais le voir dans un projet, où il construit son équipe"

Passé en tant qu’entraîneur à Monaco et à l’Impact de Montréal, Thierry Henry occupe, en plus de son rôle de consultant, le poste d’adjoint de Roberto Martinez au sein de la sélection belge. S’il doit encore faire ses preuves en tant que numéro 1 sur un banc de touche, Anelka espère le voir à la tête d’un projet sérieux: "J’aimerais bien le voir sur un projet où il construit une équipe et choisit ses joueurs. Je pense qu’il peut réussir. Mais venir dans un Bordeaux en difficulté et être dans la même situation qu’à Monaco… J’ai peur qu’on fasse un mauvais constat."

Malgré sa courte aventure chez les Monégasques en 2018, l’ancien joueur de Chelsea est convaincu que son ancien coéquipier chez les Bleus a les connaissances pour réussir dans cette voie: "Il a des connaissances, comme on peut le voir lorsqu’il commente les matchs. Il connaît le football."