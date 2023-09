Ligue 1: "Ils ont un cul comme ça", quand Genesio et Roy ironisent sur le début de saison de l'OM

Sur des images captées par Prime Video avant Brest-Rennes, Éric Roy et Bruno Genesio ont ironisé sur le début de saison des Marseillais, troisièmes de Ligue 1 avec huit points.

Les discussions entre entraîneurs ne manquent parfois pas de piquant. Celle entre Bruno Genesio et Éric Roy en est la preuve. Dans le couloir du stade Francis-Le-Blé, les deux hommes ont échangé avant le match Brest-Rennes samedi, lors de la 4e journée de Ligue 1 (0-0). Sur des images captées par Prime Video - retirées ensuite - Genesio félicite son homologue pour le bon début de saison des Brestois, 6es après quatre journées.

L'ancien coach de l'OL a aussi évoqué le manque de réussite des Bretons face à l'OM, lors de leur seule défaite de la saison (2-0). "Vous avez fait un bon match. Contre Marseille, tu es bien payé. Alors eux, ils ont un cul comme ça ! Sur les quatre premiers matchs qu'ils font, ils prennent huit points. Mais c'est optimisé à 200%", a lâché Genesio.

Bruno Genesio et Éric Roy en pleine discussion avant Brest-Rennes, le 2 septembre 2023. © Capture d'écran Prime Video

L'OM a perdu de précieux points

Vainqueurs de leurs deux rencontres à domicile contre Reims (2-1) et Brest (2-0), les Marseillais auraient pu faire un carton plein avant la trêve internationale. En supériorité numérique, les joueurs de Marcelino ont été incapable de battre Metz (2-2) et Nantes (1-1) après avoir ouvert le score et sont troisièmes de Ligue 1 derrière Monaco et Paris.

Après la trêve internationale, le calendrier des Olympiens va se densifier sérieusement avec le début de la Ligue Europa. Entre le 17 septembre (réception de Toulouse) et le 8 octobre (réception du Havre), six matchs sont au programme, avec un menu gargantuesque (Ajax, PSG, Monaco, Brighton).