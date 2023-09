Ligue 1: les idées de Pablo Longoria pour atteindre le milliard d'euros en droits TV

Lundi en conférence de presse, le président olympien Pablo Longoria s'est longuement épanché sur les pistes à développer pour le prochain cycle de droits TV de la Ligue 1, qui doit être remis en jeu le 12 septembre prochain. Parmi celles-ci, la volonté de feuilletonner le championnat, notamment grâce à des Fantasy Leagues.

C'est une sortie que l'on n'attendait pas forcément. Convié en conférence de presse pour la présentation de Bamo Meïté, dernière recrue olympienne de l'été, le président de l'OM Pablo Longoria a pris le temps de répondre aux questions des journalistes sur le montant des droits TV de la Ligue 1, dont le prochain appel offre va bientôt être lancé. Et une chose est sûre : le sujet plaît beaucoup à celui qui siège au Conseil d'administration de la Ligue de football professionnel (LFP).

Le milliard pour les droits TV de la Ligue 1, "pourquoi pas ?" pour Longoria

"Ce cycle de droits TV est très important", a-t-il affirmé avant de poursuivre : "on doit travailler avec tous les clubs, l'avenir du foot français passe par cette négociation très importante." Interrogé sur la possibilité, comme l'espère la LFP, d'atteindre le milliard d'euros lors de cet appel d'offres des droits TV, Longoria s'est montré optimiste. "Si je ne croyais pas au milliard d'euros, je ne serai pas au CA de la Ligue. Oui, la Ligue 1 est un championnat fort. Un milliard oui, pourquoi pas ? On doit travailler sur cette direction. Les droits TV, ce n'est pas seulement regarder des matchs, mais aussi construire l'histoire du foot français pendant la semaine. Le match doit être le summum de tout ce que tu as raconté la semaine. Aussi, cela dépend du nombre de diffuseurs prêts à s'engager. Cela crée de la valeur."

Fantasy League, diffusion d'images d'entraînement... Faire vivre le feuilleton au quotidien

Le président phocéen a également livré quelques pistes pour améliorer le "produit Ligue 1". "Je suis sûr que notre championnat mérite une amélioration. La LFP a acheté MPG (MonPetitGazon), on doit développer les Fantasy. En Espagne, tout le monde parle des Fantasy avec ses amis. Pareil pour le Calcio. Qui a joué ce week-end ? Qui a marqué ? Qui est blessé ? Voilà des discussions qui obligent à construire. Il faut générer de l'attention, en parler au quotidien. Cela augmente l'intérêt au niveau national, il faut aussi que les clubs jouent le jeu du contenu pendant la semaine. Diffuser les images de l'entraînement, c'est important, cela participe à raconter une histoire."