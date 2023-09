OM: les mots forts de Longoria après l'agression de supporters marseillais à Nantes

En conférence de presse ce lundi, le président de l'OM Pablo Longoria est revenu sur l'agression à l'encontre d'une famille supportrice du club olympien vendredi dernier à Nantes, lors de la 4e journée de Ligue 1. Des violences "inadmissibles" pour le président phocéen.

Un incident "inadmissible". Voilà comment l'a qualifié Pablo Longoria ce lundi en conférence de presse. Interrogé par les journalistes sur l'agression dont une famille a été victime lors de la 4e journée de Ligue 1 entre Nantes et l'OM à la Beaujoire, le président marseillais a expliqué son ressenti.

"La violence n'a pas sa place" réagit Longoria

"J'ai appris la nouvelle samedi après le match, on a pris contact avec la famille. On leur a apporté notre soutien. C'est inadmissible, je crois que la société actuelle illustre cela et la violence n'a pas sa place. C'est complètement inadmissible."

Dimanche, les deux clubs étaient sortis du silence pour exprimer leur soutien envers cette famille. Les parents accompagnés de leur garçon de 6 ans ont été violemment pris à parti, vendredi soir, par des fans pour la seule raison qu’ils supportaient l’équipe olympienne. Le père a été victime d’un premier infarctus dans l’enceinte des Canaris avant d’en subir un second dans l’ambulance qui l’emmenait à l’hôpital. Ses jours ne sont plus danger.

Son épouse avait raconté sa triste soirée, dimanche, au micro de BFMTV. "On s’est fait insulter, on nous a craché dessus. On a reçu des gobelets de bière. J’ai su après qu’on nous avait aussi uriné dessus. Certains ont montré leur sexe. Sans aucune intervention de stadiers (...) Mon époux a reçu de plein fouet le flot d’insultes. On a voulu lui mettre des coups de pied à travers le grillage."

La ministre des sports, Amélie Oudéa-Castera, avait également apporté son "soutien" à la famille après la révélation de cette agression.