Ligue 1: Jardim dévalue la performance de Lille par rapport à Monaco 2017

Sans club depuis son départ de l’AS Monaco en 2019, Leonardo Jardim estime que la performance du Losc, en course pour le titre de champion de France, est moins flatteuse que le titre conquis par l'ASM en 2017 face au PSG.

Lille n’est pas encore champion de France. Mais avec quatre points d’avance sur le PSG à deux journées de la fin du championnat, le Losc est bien parti pour glaner le quatrième titre de son histoire. A la lutte avec le PSG, tenant du titre, les Dogues seraient la troisième équipe à dominer les Parisiens depuis que le club de Neymar est passé sous pavillon qatari. A ce jour, seul Montpellier en 2012 et Monaco en 2017 ont réussi à dominer le tout puissant club de la Capitale en Ligue 1.

Grand artisan du sacre de l’ASM il y a quatre ans, Leonardo Jardim estime que les Lillois ressemblent davantage aux Montpelliérains de 2012 qu’à son ancienne équipe : "Je ne me rappelle pas très bien de Montpellier, même si j’avais joué contre lui en Ligue des champions avec l’Olympiakos, précise l’entraîneur portugais vendredi dans un entretien à L’Equipe. (…) L’année de Monaco, il y avait un gros Paris Saint-Germain contre nous! On avait obtenu 95 points et eux 87! C’était un duel bien plus disputé. Si Paris avait été au même niveau que les saisons précédentes, il aurait déjà Championnat gagné."

"Nous avons marqué plus de 100 buts"

Alors qu’il reste six points à prendre, Lille en compte 79, le PSG 76. Mais pour Jardim, la différence se situe sur d’autres aspects que le plan comptable: "Nous avons marqué plus de 100 buts (62 pour Lille, ndlr), presque un record en Europe, nous avions une équipe très offensive, spectaculaire, alors on ne peut pas vraiment comparer." Si Monaco fut un séduisant champion avec le tout jeune Mbappé et son complice Falcao, les Lillois ont aussi du mérite pour le technicien portugais. "Etre champion, c’est toujours être champion, une grande performance ! Si Lille gagne, je serai content car j’ai des amis là-bas, Galtier et mon ancien entraîneur des gardiens (Carlos Pires)." Les Lillois tenteront de faire un pas de plus vers le sacre dimanche soir avec la réception de Saint-Etienne.