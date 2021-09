Ligue 1: Javier Tebas matraque le modèle économique du PSG

Dans un courrier adressé à la Ligue de football professionnel (LFP), le président de la Liga, Javier Tebas, a critiqué la gestion économique du Paris Saint-Germain, un club qu'il accuse depuis toujours de fausser la compétition.

Javier Tebas est obsédé par le championnat de France et son fer de lance, le Paris Saint-Germain. Un sujet qui revient de manière obsédante dans ses propos. Javier Tebas ne conçoit pas qu’un tel modèle puisse exister pour concurrencer les mastodontes espagnols. Pour Tebas, comme il l'a souvent dit ces dernières années, "le sponsoring et d'autres contrats (du Paris Saint-Germain) ne sont pas conformes aux conditions du marché et n'ont pas de sens économique."

Non content de s’en être déjà pris à la Ligue 1 récemment, en réagissant aux incidents impliquant des supporters depuis le début de la saison, le président de la Ligue espagnole de football a ressorti l’artillerie lourde pour tirer à vue sur le Paris Saint-Germain, sa cible favorite. Répondant à un courrier de la LFP qui s’était permis de répondre à un premier flot de critiques de façon cinglante, Javier Tebas a maintenu ses propos.

Tebas: "Une masse salariale insoutenable"

"Nos déclarations sur le PSG sont fondées sur des données concrètes, un suivi et une analyse approfondie des comptes audités du club, ce qui nous a amené à conclure qu' (...) il existe des preuves suggérant des résultats économiques qui enfreignent le contenu et, plus important encore, l'objectif du fair-play financier, malgré l'acquittement par le TAS (tribunal arbitral du sport) pour des raisons techniques", aurait-il répondu à la Ligue de football professionnel dans son courrier que s'est procuré le quotidien L’Equipe.

Javier Tebas, qui a vu Lionel Messi et Neymar partir en direction du championnat de France ces quatre dernières années, s’en est également pris à l’effectif du Paris Saint-Germain: "Il a une masse salariale insoutenable pour 2021-2022. Selon les estimations de la Liga et sur la base des comptes vérifiés du PSG pour les trois derniers exercices, et en tenant compte des dernières signatures de PSG lors du mercato d'été, sa masse salariale sera d'environ 540 millions d'euros cette saison, ce qui représenterait (encore une fois, selon nos estimations) plus de 80% de son chiffre d'affaires."