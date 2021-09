Fair-play financier: Tebas a répondu à la lettre du PSG et veut parler à ses dirigeants

En marge du World Football Summit qui se conclut ce jeudi à Madrid, Javier Tebas s'est confié à des médias européens dont RMC Sport. Le patron du foot espagnol a confié qu'il aimerait inviter les dirigeants du PSG à Madrid pour discuter du fair-play financier.

Le mano à mano entre Javier Tebas et le PSG se poursuit. En marge du World Football Summit qui se conclut ce jeudi au Wanda Metropolitano, Javier Tebas a été invité à évoquer le sujet du PSG, qui a récemment répondu aux nombreuses attaques du président de la Liga dans une lettre. Le patron du foot espagnol, qui s'est confié à des médias européens dont RMC Sport, assure que la Ligue espagnole "a répondu à la lettre qu'avait envoyé le PSG mais n'avait pas encore publié cette réponse."

Afin de jouer cartes sur table, le président de la Ligue est décidé à rencontrer les dirigeants parisiens. "Nous leur avons répondu que nous aimerions les inviter à Madrid, ou les rencontrer où ils veulent, et nous leur expliquerons exactement les raisons pour lesquelles nous avons dit ce que nous avons dit. Je suis prêt à m'asseoir à une table, avec le PSG, et leur expliquer pourquoi je pense qu'ils ne respectent pas les règles du fair-play financier. Nous pourrions clarifier la situation. Mais ils ne nous ont pas encore répondu. J'imagine donc que quand nous publierons notre réponse, ils reviendront vers nous."

"Nous pensons vraiment qu'ils ne respectent pas les règles du fair-play financier"

Ces dernières semaines, les attaques entre Javier Tebas et le club de la capitale se sont multipliées. Alors que le PSG et la LFP s'en étaient pris conjointement au président de la Liga, qui avait tenu des propos qui n'étaient "pas dignes de l'institution qu'il représente", Tebas n'avait pas tardé à renvoyer une nouvelle pique.

"Le problème du fair-play financier actuel est qu'il est toujours a posteriori. Nous devons nous rappeler que le PSG et Manchester City ont été sanctionnés par l'UEFA et qu’ils ont été acquittés par le Tribunal arbitral du sport. Il y a un problème. Le TAS n'est pas le Vatican de la justice sportive, loin de là. C'est un modèle qui doit être amélioré, comme c'est le cas avec le Barça, qui a dû respecter des règles", avait expliqué Tebas dans un entretien au quotidien catalan Sport.

Ce jeudi, le patron de la Ligue espagnole en a remis une couche, en expliquant que "la Liga et ses dirigeants ne s'expriment pas à tort et à travers" et qu'ils ne "veulent pas faire les gros titres des médias. Nous disons des choses réfléchies, sans jamais ne pas savoir ce que nous disons. Nous voulons les encourager à venir et leur demander s'ils ont des doutes pour leur expliquer parce que nous pensons vraiment qu'ils ne respectent pas les règles du fair-play financier."