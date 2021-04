Ligue 1: Kipsta va fournir les ballons à partir de 2022

Dans un communiqué paru ce mercredi, la LFP a annoncé être parvenu à un accord avec Kipsta. La marque de football de Décathlon deviendra l’équipementier officiel de la Ligue 1 et de la Ligue 2 à partir de 2022 et jusqu’en 2027.

Du changement pour les pensionnaires de Ligue 1 et de Ligue 2. Ce mercredi, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a annoncé avoir trouvé un accord avec Kipsta pour devenir l’équipementier officiel des deux premières divisions françaises.

"La Ligue de Football Professionnel est très heureuse d’annoncer aujourd’hui un nouvel accord de partenariat avec Kipsta, la marque football du Groupe Decathlon, pour une durée de cinq ans. Suite à la consultation lancée au mois de mars 2021, le Conseil d’Administration de la LFP a désigné Kipsta, marque football du groupe Decathlon, comme nouveau fournisseur officiel de la LFP. A ce titre, Kipsta fournira les ballons officiels de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT pour les saisons 2022-2023 à 2026-2027."

La marque de football de Décathlon va prendre la succession de l’équipementier allemand, Uhlsport, et fournira donc les ballons de Ligue 1 et de Ligue 2 à partir de 2022, et ce jusqu’en 2027.

Kipsta a déjà initié des partenariats avec des clubs professionnels

La marque de football de Decathlon, créée en 1998, a déjà collaboré avec des équipes professionnels par le passé. En 2001, Kipsta était notamment devenu l'équipementier officiel du LOSC pour une durée de 5 ans. Plus récemment, la marque avait signé un partenariat avec Valenciennes, en 2016.