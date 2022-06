Mercato: l'OM vise trois joueurs pour son centre de formation

Très discret sur le marché des transfert pour le moment, Marseille attend d'autres recrues en plus de Samuel Gigot. Plusieurs jeunes sont pistés pour renforcer la réserve.

L'OM tourne au ralenti depuis le début du mercato estival. Avec une seule arrivée lors de l'intersaison, en la personne de Samuel Gigot, le club phocéen n'a pas encore enregistré de nouvelles arrivées et cherche à se renforcer. En plus des rumeurs Bryan Gil ou Alexis Sanchez, d'autres recrues sont attendues, comme le gardien Jelle Van Neck (19 ans, Club Bruges), le milieu défensif turc Bartug Elmaz (19 ans, Galatasaray) et l'attaquant François Régis Mughe (18 ans, Ecole de Football des Brasseries du Cameroun), rapporte L'Équipe. Ces joueurs sont d'abord destinés à intégrer la réserve avant de, pourquoi pas, compléter le groupe professionnel.

Trois joueurs cadres en moins

Dans le sens des départs, c'est une toute autre affaire, puisque déjà trois joueurs ont quitté le navire. Alvaro Gonzalez a résilié son contrat, Boubacar Kamara est parti libre à Aston Villa et William Saliba est retourné à Arsenal après son prêt d'une saison. Si au niveau des joueurs, les mouvements sont plutôt calme, ce n'est pas le cas dans l'état-major de l'OM.

Après l'arrivée de Javier Ribalta au poste de directeur du football, le club phocéen a officialisé ce mardi la signature de Marco Otero à la tête de son centre de formation. Il était depuis 2019 directeur technique de l'académie de Valence, où il avait notamment travaillé avec un certain... Pablo Longoria. Cette arrivée de l'Espagnol fait suite à des départs en cascade au sein du centre de formation. Fin avril, Nasser Larguet, qui avait dirigé l'équipe première le temps de neuf matchs, a notamment quitté son poste de directeur du centre de formation pour "raisons personnelles".