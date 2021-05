Ligue 1: l'étrange pique de Domenech à Longoria dans un message lunaire

Sur son compte Twitter ce lundi matin, Raymond Domenech a tenu à adresser ses félicitations à l'OM et au LOSC. L'occasion pour l'ancien entraîneur du FC Nantes d'applaudir la performance de Christophe Galtier, champion de France avec Lille mais qui n'a pas "de concept concret de jeu". Une nouvelle pique de la part du président de l'Unecatef, adressée au président de l'OM Pablo Longoria, pour ces critiques sur les coachs français.

La saison 2020-2021 de Ligue 1 a livré ses derniers verdicts dimanche à l'occasion de la dernière journée. Dix ans après, le LOSC a remporté son quatrième titre de champion de France, devant le PSG et l'AS Monaco. Un succès qui a provoqué la joie de nombreux observateurs, qu'ils soient supporters lillois ou d'autres.

Président de l'Unecatef, syndicat des entraîneurs français, Raymond Domenech s'est félicité ce lundi matin du titre de Lille, entraîné par Christophe Galtier. "L'Unecatef tient à féliciter l'OM pour sa brillante 5e place, et surtout les Lillois et leur entraîneur français sans concept concret de jeu pour leur magnifique titre, a tweeté l'ancien sélectionneur des Bleus. Bravo à C.Galtier., élu en plus meilleur entraîneur de l'année."

Un passage raté à Nantes cette saison

Près de dix ans après le fiasco de l'équipe de France à la Coupe du monde 2010, Raymond Domenech avait été nommé en décembre dernier à la tête du FC Nantes, en remplacement de Christian Gourcuff. Une aventure qui n'a finalement duré que 46 jours, sans la moindre victoire en sept matchs. Pas sûr que les supporters nantais, qui vont devoir passer par le barrage face à Toulouse pour se sauver, apprécient cette nouvelle provocation.

A la tête du syndicat des entraîneurs français, Raymond Domenech n'a jamais hésité à défendre sa corporation et ses collègues. Le titre du LOSC, obtenu avec un entraîneur français à sa tête, devant le PSG de Mauricio Pochettino et l'AS Monaco de Niko Kovac, a en tout cas été apprécié par celui qui a raté son retour cette saison.

La cinquième place de l'OM, avec André Villas-Boas puis Jorge Sampaoli, semble aussi avoir fait sourire Raymond Domenech. Surtout, ces dernières semaines, Domenech était monté au créneau après les propos de Pablo Longoria, président de l'OM, qui avait critiqué les entraîneurs français, pointant du doigt l'absence de "modèle de jeu". Depuis, l'ancien entraîneur canari s'en prend régulièrement à l'OM de Pablo Longoria.

"Non M. Longoria, l’entraîneur français n’est pas sans ‘concept concret’, avait défendu à l'époque Raymond Domenech. Vous venez de reprendre le flambeau de la critique envers les entraîneurs français chère à tous nos détracteurs. Nous savons tous que ce n’est pas la compétition qui dirige vos choix, mais le réseau."