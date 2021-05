Ligue 1: Nice annonce le départ d'Ursea

Dans la foulée de la victoire du Gym à Lyon ce dimanche soir (3-2), l’OGC Nice annonce le départ de son entraîneur Adrian Ursea, six mois après sa nomination.

Mission accomplie pour Adrian Ursea. Comme le coach roumain l’indique ce dimanche soir en après-match, son objectif à Nice est rempli. 11es à son arrivée, les Aiglons terminent à la 9e place finale du classement à la faveur d’une belle victoire pour conclure son mandat, sur la pelouse de l’OL (3-2). Dans la foulée, le club a confirmé son départ.

"L’objectif était de redonner de la confiance à l'équipe et faire progresser ses jeunes joueurs"

"L’ensemble du Club, sa direction, ses actionnaires tiennent à remercier Adrian Ursea et son staff d’avoir relevé la mission qui leur a été confiée au mois de décembre dernier, indique le Gym dans un communiqué. Outre les résultats sportifs, l’objectif était de redonner de la confiance à l'équipe et faire progresser ses jeunes joueurs. Le professionnalisme et les qualités humaines d’Adrian Ursea et ses adjoints ont permis à l’ensemble du groupe de reprendre sa marche en avant".

Nommé au lendemain d’une énième défaite en Ligue Europa, l’ancien adjoint de Vieira aura assuré l’intérim et l’essentiel à la tête de l’équipe première. 16e au soir de la 26e journée, l’OGC Nice termine finalement loin de la lutte pour le maintien, même si le club ne sera pas européen la saison prochaine.

"On est passé vraiment par des moments très difficiles"

"Tout était clair pour moi depuis le 4 décembre, précise Ursea sur le site du club. J’ai toujours affirmé qu’il y avait une mission qui m’était confiée. Il fallait tout faire pour la mener au bout. Ce ne fut pas facile. On est passés vraiment par des moments très difficiles. La seule chose que les gens ne comprenaient peut-être pas, c'est que je ne détenais pas la baguette magique. J’avais besoin d’un peu de temps pour travailler et mettre en place les choses".

Adrian Ursea, qui indique avoir "des touches", va désormais pouvoir se concentrer sur son avenir loin du Gym, qui, de son côté, se cherche un nouvel entraîneur. Le nom de Christophe Galtier, champion de France avec le LOSC, est cité avec pour reprendre les rênes du club et l’amener plus haut.