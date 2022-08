Ligue 1: l'incroyable anecdote de Chapron le devin avec Gignac lors d'un OM-PSG

Dans un entretien à L'Equipe, l'ancien arbitre Tony Chapron raconte une suite d'événements improbables lors d'un OM-PSG vieux de dix ans avec, à l'origine, une discussion prémonitoire avec André-Pierre Gignac.

Tout le monde se souvient de son fameux croche-pied sur Diego Carlos, lors d’un PSG-Nantes, en 2018. La scène surréaliste hante encore probablement sa mémoire, même s’il a appris à relativiser depuis toutes ces années. "Avec du recul, on se dit: 'Ça ne peut jamais arriver." Mais si ça devait se reproduire, je ne suis pas sûr de ne pas avoir le même réflexe. Parce que c'est un réflexe. Il n'y a rien de contrôlé", a-t-il expliqué quatre ans plus tard, dans un passionnant entretien à l’Equipe. Volontaire ou pas, il n’empêche que ce "réflexe reptilien", commandé par un instinct de survie niché au fond de notre cerveau, lui a coûté une fin de carrière anticipée.

S’il a rangé le sifflet depuis, Tony Chapron n’a pas dit adieu au ballon rond pour autant, bien au contraire. Consultant à la télévision, Tony Chapron livre ses analyses avec les mêmes talents de pédagogue dont il usait pour faire entendre raison aux joueurs sur le terrain. Devant la caméra et en plateau, mais également à l’occasion d’un entretien avec Marco Verratti, Chapron donne à voir d’autres facettes de sa personnalité, laissant entrevoir une autre image que celle d’un arbitre austère et inflexible. Ce que l’on connaissait moins en revanche, ce sont ses dons pour les présages, éprouvés aux côtés d’un ancien joueur de Ligue 1, André-Pierre Gignac.

"Gignac m'a pris pour un devin !"

"Un jour je fais OM-PSG (2-2, en 2012). Et au bout de trois minutes, il est surexcité, s’est souvenu Chapron pour L’Equipe. Je crois que c'est lui qui fait les trois premières fautes du match. Je me dis qu'il va disjoncter et faire péter le match. À un moment donné, il y a un corner pour Paris et il est à côté de moi. Je lui dis: 'André-Pierre, il faut vous calmer. Vous êtes bon quand vous êtes serein. Et je pense que si vous vous calmez, vous allez marquer un but.' Parfois quand on est arbitre, on raconte n'importe quoi... (Il se marre) Et trois minutes plus tard, il marque !" La suite est incroyable.

"Arrive la 30e minute, je vois qu'il retombe dans ses travers, poursuit Chapron. Il y a un coup franc pour Paris, il est dans le mur. Et je lui dis : 'André-Pierre, vous êtes en train de remonter en pression. Il faut se calmer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous êtes concentré sur le jeu, vous êtes efficace. Vous avez marqué un but, je suis sûr que vous allez en remarquer un.' Cinq minutes plus tard, il marque un second but! J'hallucinais. Un mois plus tard, j'arbitre Bordeaux-Marseille (1-0). On est dans le tunnel, il vient me voir et lance : 'Si vous voyez que je m'énerve, vous pouvez me le dire? Vous pouvez me calmer?' Il m'a pris pour un devin!"